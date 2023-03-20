«Торпедо» — СКА: команда Ротенберга фактически поставит точку в противостоянии
20 марта в Нижнем Новгороде состоится третий матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, в котором «Торпедо» сразится со СКА. Игра пройдет на стадионе «Нагорный» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Армейцы ведут в серии со счетом 2:0.
Букмекерская компания Olimpbet считает СКА фаворитом поединка. Поставить на победу команды Романа Ротенберга можно с коэффициентом 2.16, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (22%), успех «Торпедо» — за 3.10 (32%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 3100 рублей, а чистая прибыль составит 2100 рублей.
Если верите, что нижегородцы поборются и не проиграют по итогам 60 минут, возьмите 1Х за 1.68.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.68, ТМ 4.5 — за 2.17. В шести из восьми матчей СКА в плей-офф прошел «верх» по голам.
На то, что армейцы забросят минимум трижды, котировка — 1.84. На ИТМ2 (2.5) — 1.96.
«Торпедо» довело до овертайма четыре из пяти последних встреч в плей-офф. Дополнительное время в предстоящей игре можно взять за 3.95.
Успех СКА в матче с учетом основного времени и овертайма идет за 1.67, «Торпедо» — за 2.19.
Что касается прохода в следующий раунд, то у экспертов почти нет сомнений, — дальше продвинутся санкт-петербуржцы (1.03). На камбэк нижегородцев с 0:2 можно поставить за 12.25.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — СКА
СКА лидирует в серии 2:0, но обе победы дались армейцам нелегко: в первой игре они дожали соперника в овертайме, а во второй лишь с разницей в одну шайбу (5:4). При этом есть абсолютное ощущение, что у команды Ротенберга все под контролем, и она еще не включила обороты — если надо, это случится в любую минуту.
Победа в третьем матче по сути поставит точку в противостоянии — отыграться с 0:3 против лучшей команды регулярного сезона у «Торпедо» не получится. При этом статистика встреч в Нижнем Новгороде намекает на то, что ничего хорошего хозяевам ждать не стоит: они уступили в основное время в пяти из шести предыдущих встреч, в двух последних — со счетом 2:6. Сейчас счет вряд ли будет настолько крупным, но то что в пользу СКА — вероятность огромна.
Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4