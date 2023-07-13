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«Вадуц» — «Неман»: прогноз на матч Лиги конференций 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Вадуц» — «Неман» 13 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Немана» на тренировке в Вадуце.
Фото Телеграм-канал «Немана»

13 июля «Вадуц» из Лихтенштейна и белорусский «Неман» сойдутся в первом раунде квалификации Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Райнпарк» и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Йован Качевски из Македонии. В России легально не будут транслировать этот поединок.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
13 июл, 21:00. Rheinpark (Вадуц)
Вадуц
Неман

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу команды Мартина Штоклазы можно с коэффициентом 1.68, это примерно 58% вероятности. Успех гостей доступен за 4.88 (18%) — это наименее возможный исход матча. Котировка на ничью — 3.71 (24%).

Верите в белорусов? Ставка в 1000 рублей на «Неман» при благоприятном итоге принесет 4880 рублей.

Букмекеры видят «Вадуц» фаворитом всего противостояния — поставить на его проход в следующий раунд можно за 1.55. Этот рынок на «Неман» оценен в 2.39.

Для увеличения выигрыша присмотритесь к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1) дана за 2.22, Ф2(1) — за 1.63.

Эксперты сомневаются, что игра получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.00, обратный вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.82.

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Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Вадуц» — «Неман»

Для клуба из Лихтенштейна сезон начнется поединком в Лиге конференций, а вот коллектив из Гродно находится в самом разгаре борьбы в чемпионате Белоруссии и пребывает в неплохом игровом тонусе. «Неман» борется за титул и после 14 туров набрал одинаковое количество очков с лидирующим «Динамо». «Олени» за последние семь матчей пропустили всего один мяч и одержали пять побед — они явно находятся в хорошей форме. «Вадуц» же в сезоне-2023/24 не провел ни одной официальной встречи, а сразу шесть футболистов не помогут команде из-за травм.

Рекомендуемая ставка: «Неман» не проиграет за 2.11.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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