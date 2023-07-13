«Вадуц» — «Неман»: прогноз на матч Лиги конференций 13 июля 2023 года
13 июля «Вадуц» из Лихтенштейна и белорусский «Неман» сойдутся в первом раунде квалификации Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Райнпарк» и начнется в 21.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Йован Качевски из Македонии. В России легально не будут транслировать этот поединок.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу команды Мартина Штоклазы можно с коэффициентом 1.68, это примерно 58% вероятности. Успех гостей доступен за 4.88 (18%) — это наименее возможный исход матча. Котировка на ничью — 3.71 (24%).
Верите в белорусов? Ставка в 1000 рублей на «Неман» при благоприятном итоге принесет 4880 рублей.
Букмекеры видят «Вадуц» фаворитом всего противостояния — поставить на его проход в следующий раунд можно за 1.55. Этот рынок на «Неман» оценен в 2.39.
Для увеличения выигрыша присмотритесь к ставкам на результат с форой:
• Ф1(-1) дана за 2.22, Ф2(1) — за 1.63.
Эксперты сомневаются, что игра получится «верховой»: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.77.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.00, обратный вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.82.
Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Вадуц» — «Неман»
Для клуба из Лихтенштейна сезон начнется поединком в Лиге конференций, а вот коллектив из Гродно находится в самом разгаре борьбы в чемпионате Белоруссии и пребывает в неплохом игровом тонусе. «Неман» борется за титул и после 14 туров набрал одинаковое количество очков с лидирующим «Динамо». «Олени» за последние семь матчей пропустили всего один мяч и одержали пять побед — они явно находятся в хорошей форме. «Вадуц» же в сезоне-2023/24 не провел ни одной официальной встречи, а сразу шесть футболистов не помогут команде из-за травм.
Рекомендуемая ставка: «Неман» не проиграет за 2.11.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -