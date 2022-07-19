20 июля в немецком Гамбурге Андрей Рублев проведет матч первого круга против представителя Казахстана Александра Бублика. Игра начнется приблизительно в 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Рублева.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского № 2 фаворитом предстоящей игры. На победу Рублева можно поставить с небольшим коэффициентом 1.19, это около 84% вероятности исхода. Успех Бублика оценен котировкой 4.80 (16%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его триумфа принесет приятные 4800 рублей выплаты.

При этом есть возможность подстраховать Бублика с помощью форы по геймам:

Ф1(+4.5) идет за 2.00, Ф2(-4.5) — за 1.81;

Ф1(+5.5) идет за 1.52, Ф2(-5.5) — за 2.44.

Эксперты предполагают, что победа Александра даже в одном сете маловероятна: этот вариант оценен в 2.33.

Тотал больше 2.5 партии доступен за 2.90, ТМ 2.5 — за 1.38. Из предыдущих четырех очных матчей в половине соперники сыграли максимум сетов.

Тай-брейк в матче можно оформить за 2.30, в первом сете — за 5.80.

Наиболее вероятный точный счет — успех Рублева 2-0 за 1.56.

Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Андрей Рублев

Рублев очевидный фаворит, и у этого есть несколько объяснений. Во-первых, Бублик ненавидит грунт: из восьми матчей на этом покрытии в 2022 году он выиграл только два. Во-вторых, Александр сыграет на песке без подготовки — еще несколько дней назад он соревновался на траве и должен прибиться к новым условиям. В-третьих, некоторые считают, что Бублику в принципе не очень нужен турнир в Гамбурге — на прошлой неделе он дошел до финала Ньюпорте, где проиграл Максиму Кресси и потратил много эмоций. В Германию он приедет только за призовыми за участие.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.78.