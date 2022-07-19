Александр Бублик — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 20 июля 2022 года
20 июля в немецком Гамбурге Андрей Рублев проведет матч первого круга против представителя Казахстана Александра Бублика. Игра начнется приблизительно в 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Рублева.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского № 2 фаворитом предстоящей игры. На победу Рублева можно поставить с небольшим коэффициентом 1.19, это около 84% вероятности исхода. Успех Бублика оценен котировкой 4.80 (16%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его триумфа принесет приятные 4800 рублей выплаты.
При этом есть возможность подстраховать Бублика с помощью форы по геймам:
Эксперты предполагают, что победа Александра даже в одном сете маловероятна: этот вариант оценен в 2.33.
Тотал больше 2.5 партии доступен за 2.90, ТМ 2.5 — за 1.38. Из предыдущих четырех очных матчей в половине соперники сыграли максимум сетов.
Тай-брейк в матче можно оформить за 2.30, в первом сете — за 5.80.
Наиболее вероятный точный счет — успех Рублева 2-0 за 1.56.
Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Андрей Рублев
Рублев очевидный фаворит, и у этого есть несколько объяснений. Во-первых, Бублик ненавидит грунт: из восьми матчей на этом покрытии в 2022 году он выиграл только два. Во-вторых, Александр сыграет на песке без подготовки — еще несколько дней назад он соревновался на траве и должен прибиться к новым условиям. В-третьих, некоторые считают, что Бублику в принципе не очень нужен турнир в Гамбурге — на прошлой неделе он дошел до финала Ньюпорте, где проиграл Максиму Кресси и потратил много эмоций. В Германию он приедет только за призовыми за участие.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1