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Александр Бублик — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 20 июля 2022 года

Прогноз на матч ATP Гамбург Александр Бублик — Андрей Рублев 20 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

20 июля в немецком Гамбурге Андрей Рублев проведет матч первого круга против представителя Казахстана Александра Бублика. Игра начнется приблизительно в 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Рублева.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского № 2 фаворитом предстоящей игры. На победу Рублева можно поставить с небольшим коэффициентом 1.19, это около 84% вероятности исхода. Успех Бублика оценен котировкой 4.80 (16%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его триумфа принесет приятные 4800 рублей выплаты.

При этом есть возможность подстраховать Бублика с помощью форы по геймам:

  • Ф1(+4.5) идет за 2.00, Ф2(-4.5) — за 1.81;

  • Ф1(+5.5) идет за 1.52, Ф2(-5.5) — за 2.44.

Эксперты предполагают, что победа Александра даже в одном сете маловероятна: этот вариант оценен в 2.33.

Тотал больше 2.5 партии доступен за 2.90, ТМ 2.5 — за 1.38. Из предыдущих четырех очных матчей в половине соперники сыграли максимум сетов.

Тай-брейк в матче можно оформить за 2.30, в первом сете — за 5.80.

Наиболее вероятный точный счет — успех Рублева 2-0 за 1.56.

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Прогноз и ставка на матч Александр Бублик — Андрей Рублев

Рублев очевидный фаворит, и у этого есть несколько объяснений. Во-первых, Бублик ненавидит грунт: из восьми матчей на этом покрытии в 2022 году он выиграл только два. Во-вторых, Александр сыграет на песке без подготовки — еще несколько дней назад он соревновался на траве и должен прибиться к новым условиям. В-третьих, некоторые считают, что Бублику в принципе не очень нужен турнир в Гамбурге — на прошлой неделе он дошел до финала Ньюпорте, где проиграл Максиму Кресси и потратил много эмоций. В Германию он приедет только за призовыми за участие.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.78.

Теннис
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Александр Бублик
Андрей Рублев
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
3.06 00:00
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3.06 00:00
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