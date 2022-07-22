Швеция — Бельгия: прогноз на матч женского чемпионата Европы 22 июля 2022 года
На женском Евро начались игры на вылет: 22 июля 2022 года Швеция и Бельгия сыграют в четвертьфинале турнира. В полуфинале победителя пары поджидает сборная Англии. Игра на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в пригороде Манчестера начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение шведкам: коэффициент на победу «Тре Крунур» — 1.32, около 74% вероятности. Успех Бельгии оценен внушительными 9.30 (9%), ничья предложена с котировкой 5.50 (17%).
Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на бельгиек в случае их выигрыша принесет 9300 рублей. Чистая прибыль составит 8300 рублей.
Правда, эксперты слабо верят в «Красных дьяволов». Три самых вероятных исхода встречи включили исключительно победы Швеции:
• успех 2:0 идет за 5.70;
• 1:0 — за 6.20;
• разгром 3:0 — за 7.80.
Швеция уверенно прошла групповой этап и стала одной из самых результативных команд на этом отрезке: больше «Тре Крунур» (8) забили только две сборные. Индивидуальный тотал шведок больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 1.48, ИТМ1 (1.5) — за 2.65.
Бельгия забила всего три мяча в трех играх. Тот же рынок на эту сборную идет за 5.40 и 1.15 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча предложен с котировкой 1.75, ТМ 2.5 оценен в 2.08.
При этом аналитики не ждут голов от обеих сборных: коэффициент на этот рынок — 2.17. «Обе забьют — нет» доступен за 1.69.
Прогноз и ставка на матч Швеция — Бельгия 22 июля 2022 года
Бельгия с трудом вылезла в плей-офф: сборная опередила Исландию на одно очко благодаря победе над Италией в последнем туре. Швеция же очень уверенно прошла групповой этап: команда потеряла очки только в одном матче — сыграла вничью с Нидерландами (1:1). «Тре Крунур» имеют хорошие шансы, чтобы без проблем ворваться в полуфинал, — бельгийки гораздо ниже уровнем.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1