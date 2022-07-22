На женском Евро начались игры на вылет: 22 июля 2022 года Швеция и Бельгия сыграют в четвертьфинале турнира. В полуфинале победителя пары поджидает сборная Англии. Игра на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в пригороде Манчестера начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение шведкам: коэффициент на победу «Тре Крунур» — 1.32, около 74% вероятности. Успех Бельгии оценен внушительными 9.30 (9%), ничья предложена с котировкой 5.50 (17%).

Ждете сенсацию? Ставка в 1000 рублей на бельгиек в случае их выигрыша принесет 9300 рублей. Чистая прибыль составит 8300 рублей.

Правда, эксперты слабо верят в «Красных дьяволов». Три самых вероятных исхода встречи включили исключительно победы Швеции:

• успех 2:0 идет за 5.70;

• 1:0 — за 6.20;

• разгром 3:0 — за 7.80.

Швеция уверенно прошла групповой этап и стала одной из самых результативных команд на этом отрезке: больше «Тре Крунур» (8) забили только две сборные. Индивидуальный тотал шведок больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 1.48, ИТМ1 (1.5) — за 2.65.

Бельгия забила всего три мяча в трех играх. Тот же рынок на эту сборную идет за 5.40 и 1.15 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча предложен с котировкой 1.75, ТМ 2.5 оценен в 2.08.

При этом аналитики не ждут голов от обеих сборных: коэффициент на этот рынок — 2.17. «Обе забьют — нет» доступен за 1.69.

Прогноз и ставка на матч Швеция — Бельгия 22 июля 2022 года

Бельгия с трудом вылезла в плей-офф: сборная опередила Исландию на одно очко благодаря победе над Италией в последнем туре. Швеция же очень уверенно прошла групповой этап: команда потеряла очки только в одном матче — сыграла вничью с Нидерландами (1:1). «Тре Крунур» имеют хорошие шансы, чтобы без проблем ворваться в полуфинал, — бельгийки гораздо ниже уровнем.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.95.