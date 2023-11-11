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Сегодня, 10:15

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Клаудиньо («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

11 ноября пройдет ключевой поединок первого круга РПЛ — «Зенит» схлестнется с «Краснодаром» в 15-м туре. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.64, вероятность — примерно 60%. Выигрыш «быков» предложен за 5.15 (18%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.26 (22%).

Эксперты сомневаются даже в том, что гости не уступят. Этот рынок оценен в 2.35.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство петербуржцев:

  • 1:1 — за 7.40;

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Зенита» — за 7.50.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен голами доступен за 1.78, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.03.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года

Петербуржцы подошли к поединку в отличной форме: оформили шесть побед подряд во всех турнирах, три из них — сухие. Также «Зенит» имеет весомое преимущество в личных встречах с «Краснодаром»: оказался сильнее в последних 10 матчах и ни разу не уступил. «Быки» за 24 игры против сине-бело-голубых праздновали успех всего трижды, в последний раз — еще в 2018-м (2:1).

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.64.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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