«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года
11 ноября пройдет ключевой поединок первого круга РПЛ — «Зенит» схлестнется с «Краснодаром» в 15-м туре. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 18.30 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.64, вероятность — примерно 60%. Выигрыш «быков» предложен за 5.15 (18%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.26 (22%).
Эксперты сомневаются даже в том, что гости не уступят. Этот рынок оценен в 2.35.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство петербуржцев:
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.
Рынок на обмен голами доступен за 1.78, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.03.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года
Петербуржцы подошли к поединку в отличной форме: оформили шесть побед подряд во всех турнирах, три из них — сухие. Также «Зенит» имеет весомое преимущество в личных встречах с «Краснодаром»: оказался сильнее в последних 10 матчах и ни разу не уступил. «Быки» за 24 игры против сине-бело-голубых праздновали успех всего трижды, в последний раз — еще в 2018-м (2:1).
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3