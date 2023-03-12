12 марта в 19-м туре РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Химки». Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 13.55 мск. Главный арбитр поединка — Артур Федоров.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предрекла победу «Зенита» — на этот исход можно поставить за 1.08, что соответствует примерно 92% вероятности исхода. Ничья оценена в 12.75 (7%), успех «Химок» — в 35.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае сенсационного исхода принесет 35 000 рублей.

Аналитики уверены, что в матч будет горячим. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 3.5 — в 1.94.

На два-три забитых мяча предложено поставить за 2.18.

В двух из трех последних матчах команды обменивались забитыми мячами. На «обе забьют» можно поставить за 2.74. Обратный рынок доступен за 1.45.

В первом круге подмосковная команда разделила очки с чемпионами России (1:1). На победу «Химок» или ничью доступен коэффициент 9.25.

Эксперты считают, что хозяева легко отправят в сетку соперника минимум три мяча: ИТБ1 (2.5) идет за 1.44, ИТБ1 (3.5) — за 2.28.

Наиболее вероятный исход встречи — победа сине-бело-голубых 3:0 за 5.19.