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«Зенит» — «Химки»: где смотреть матч РПЛ 12 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Химки» 12 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Вендел.
Фото Global Look Press

12 марта в 19-м туре РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Химки». Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 13.55 мск. Главный арбитр поединка — Артур Федоров.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предрекла победу «Зенита» — на этот исход можно поставить за 1.08, что соответствует примерно 92% вероятности исхода. Ничья оценена в 12.75 (7%), успех «Химок» — в 35.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае сенсационного исхода принесет 35 000 рублей.

Аналитики уверены, что в матч будет горячим. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.90, ТМ 3.5 — в 1.94.

На два-три забитых мяча предложено поставить за 2.18.

В двух из трех последних матчах команды обменивались забитыми мячами. На «обе забьют» можно поставить за 2.74. Обратный рынок доступен за 1.45.

В первом круге подмосковная команда разделила очки с чемпионами России (1:1). На победу «Химок» или ничью доступен коэффициент 9.25.

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Эксперты считают, что хозяева легко отправят в сетку соперника минимум три мяча: ИТБ1 (2.5) идет за 1.44, ИТБ1 (3.5) — за 2.28.

Наиболее вероятный исход встречи — победа сине-бело-голубых 3:0 за 5.19.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
0
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«Зенит» — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 12 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Илья Кутепов

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 7 1 3
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