15 июля «Зенит» и ЦСКА выяснят, кому достанется Суперкубок России. Поединок чемпиона РПЛ и обладателя кубка страны пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Судья Николай Левников даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире с 16.00 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами номинальных хозяев. Победу сине-бело-голубых в основное время можно взять с коэффициентом 1.99, вероятность такого исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.87 (27%), успех армейцев — за те же 3.87 (26%).

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Эксперты считают, что у ЦСКА меньше шансов на титул. Триумф парней Владимира Федотова идет за 2.66, чемпионство сине-бело-голубых — за 1.52.

Четыре последних розыгрыша трофея пробили «верх» по голам — «Зенит» принял участие в каждом из них. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.88.

В четырех недавних очных поединках питерцы и москвичи огорчили друг друга лишь однажды. Обмен результативными ударами представлен за 1.80, обратный рынок — за 2.41.

В предсезонных матчах армейцы были очень хороши у чужих ворот: разгромили «Нефтехимик» (4:0) и устроили перестрелку с «Динамо» (3:4). Индивидуальный тотал ЦСКА больше одного меткого выстрела дали за 2.07.

В последней встрече перед суперкубком сине-бело-голубые сдержали атаку «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти). На то, что красно-синие не пробьют Михаила Кержакова, предложили котировку 1.83.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.57;

1:0 в пользу «Зенита» — за 6.77;

2:1 — за 8.00.

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