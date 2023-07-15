«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч Суперкубка России 15 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
15 июля «Зенит» и ЦСКА выяснят, кому достанется Суперкубок России. Поединок чемпиона РПЛ и обладателя кубка страны пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Судья Николай Левников даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире с 16.00 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами номинальных хозяев. Победу сине-бело-голубых в основное время можно взять с коэффициентом 1.99, вероятность такого исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.87 (27%), успех армейцев — за те же 3.87 (26%).
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Эксперты считают, что у ЦСКА меньше шансов на титул. Триумф парней Владимира Федотова идет за 2.66, чемпионство сине-бело-голубых — за 1.52.
Четыре последних розыгрыша трофея пробили «верх» по голам — «Зенит» принял участие в каждом из них. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.88.
В четырех недавних очных поединках питерцы и москвичи огорчили друг друга лишь однажды. Обмен результативными ударами представлен за 1.80, обратный рынок — за 2.41.
В предсезонных матчах армейцы были очень хороши у чужих ворот: разгромили «Нефтехимик» (4:0) и устроили перестрелку с «Динамо» (3:4). Индивидуальный тотал ЦСКА больше одного меткого выстрела дали за 2.07.
В последней встрече перед суперкубком сине-бело-голубые сдержали атаку «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти). На то, что красно-синие не пробьют Михаила Кержакова, предложили котировку 1.83.
Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:
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2
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3
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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