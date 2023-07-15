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«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч Суперкубка России 15 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Михаил Кержаков («Зенит»).
Фото Global Look Press

15 июля «Зенит» и ЦСКА выяснят, кому достанется Суперкубок России. Поединок чемпиона РПЛ и обладателя кубка страны пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Судья Николай Левников даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире с 16.00 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами номинальных хозяев. Победу сине-бело-голубых в основное время можно взять с коэффициентом 1.99, вероятность такого исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.87 (27%), успех армейцев — за те же 3.87 (26%).

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Эксперты считают, что у ЦСКА меньше шансов на титул. Триумф парней Владимира Федотова идет за 2.66, чемпионство сине-бело-голубых — за 1.52.

Четыре последних розыгрыша трофея пробили «верх» по голам — «Зенит» принял участие в каждом из них. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.88.

В четырех недавних очных поединках питерцы и москвичи огорчили друг друга лишь однажды. Обмен результативными ударами представлен за 1.80, обратный рынок — за 2.41.

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В предсезонных матчах армейцы были очень хороши у чужих ворот: разгромили «Нефтехимик» (4:0) и устроили перестрелку с «Динамо» (3:4). Индивидуальный тотал ЦСКА больше одного меткого выстрела дали за 2.07.

В последней встрече перед суперкубком сине-бело-голубые сдержали атаку «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти). На то, что красно-синие не пробьют Михаила Кержакова, предложили котировку 1.83.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.57;

  • 1:0 в пользу «Зенита» — за 6.77;

  • 2:1 — за 8.00.

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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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