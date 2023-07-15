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Маркета Вондроушова — Онс Жабер: прогноз на матч Уимблдона 15 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Маркета Вондроушова — Онс Жабер 15 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Маркета Вондроушова.
Фото Global Look Press

15 июля состоится финал Уимблдона в женском одиночном разряде. На Центральном корте сойдутся 42-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова и идущая шестой в рейтинге Онс Жабер из Туниса. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Легально в России турнир не показывают. В личных встречах между спортсменками ничья — 2:2.

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Букмекерская компания Olimpbet уверена в легкой победе Жабер, коэффициент на теннисистку из Туниса — 1.47, что составляет около 65% вероятности. Триумф Вондроушовой идет за 2.79 (35%).

Две последние очные разборки остались за чешкой. Ставка в 1000 рублей на Маркету в случае ее третьего подряд выигрыша принесет 2700 рублей.

Аналитики назвали счет 2:0 в пользу Онс наиболее возможным итогом встречи, он доступен за 2.10. Именно с таким результатом завершилась предыдущая встреча соперниц на траве — в первом круге Истбурна-2021 (6:3, 7:6).

Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.87, ТМ 21.5 — за 1.98.

Викторию Жабер с форой (-3.5) можно взять за 1.97, а успех Вондроушовой с гандикапом (+3.5) — за 1.88.

Эксперты не верят в то, что в матче будет тай-брейк: этот вариант дали за 2.75. Обратный рынок — за 1.39.

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Прогноз и ставка на матч Маркета Вондроушова — Онс Жабер

Шестая ракетка мира сыграет в финале Уимблдона во второй раз подряд — в прошлом году она уступила титул Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6). Но в нынешнем розыгрыше отомстила теннисистке из Казахстана, остановив ее в четвертьфинале. На это Жабер понадобилось три сета из (6:7, 6:4, 6:1). По ходу турнира туниска закончила в двух партиях лишь в половине случаев — в первом, втором и четвертом кругах.

Вондроушова дважды проводила трехсетовики. А в истории очного противостояния Маркеты и Онс такое тоже случалось два раза. Стоит ждать, что разборка в финале получится упорной.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 21.5 геймов за 1.87.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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