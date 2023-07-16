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«Акрон» — «КАМАЗ»: прогноз на матч первой лиги 16 июля 2023 года

Прогноз на матч первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ» 16 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Сергей Макаров («Акрон»).
Фото Global Look Press

16 июля в первом туре первой лиги сойдутся тольяттинский «Акрон» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев из Волгограда. Прямую трансляцию поединка покажут платформы Rutube и «Кинопоиск».

Россия. ФНЛ. 1-й тур
16 июл, 17:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
КАМАЗ

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 59% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 5.15 (17%) — это наименее вероятный исход матча. Ничья идет за 3.77 (24%).

Ждете триумф фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Акрон» при благоприятном итоге принесет 1630 рублей.

Эксперты с трудом верят даже в то, что клуб из Набережных Челнов просто избежит поражения: поставить на это можно за 2.16. При этом в прошлом сезоне оппоненты обменялись победами, а «КАМАЗ» набрал всего на два очка меньше.

Игра вряд ли порадует большим количеством точных выстрелов: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.71. За шестиматчевую историю противостояния оппоненты в четырех случаях забивали на двоих минимум три мяча.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.05, обратный вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.69.

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Прогноз и ставка на матч первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ»

Команда Евгения Калешина выглядит серьезным фаворитом: она считается одним из главных претендентов на борьбу за повышение, а прошлый сезон закончила в отличной форме — проиграла всего два из последних 18 туров чемпионата. «Акрон» запомнился фантастической игрой в Кубке России — вышел в полуфинал Пути регионов, где только в серии пенальти уступил «Краснодару». Также тольяттинцы провели неплохую трансферную кампанию, подписав игроков из ЦСКА, «Локомотива» и даже «Академии Горана Пандева».

Рекомендуемая ставка: победа «Акрона» за 1.63.

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«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч Суперкубка России 15 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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