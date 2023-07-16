«Акрон» — «КАМАЗ»: прогноз на матч первой лиги 16 июля 2023 года
16 июля в первом туре первой лиги сойдутся тольяттинский «Акрон» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев из Волгограда. Прямую трансляцию поединка покажут платформы Rutube и «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.63, что составляет примерно 59% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 5.15 (17%) — это наименее вероятный исход матча. Ничья идет за 3.77 (24%).
Ждете триумф фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Акрон» при благоприятном итоге принесет 1630 рублей.
Эксперты с трудом верят даже в то, что клуб из Набережных Челнов просто избежит поражения: поставить на это можно за 2.16. При этом в прошлом сезоне оппоненты обменялись победами, а «КАМАЗ» набрал всего на два очка меньше.
Игра вряд ли порадует большим количеством точных выстрелов: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.71. За шестиматчевую историю противостояния оппоненты в четырех случаях забивали на двоих минимум три мяча.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 2.05, обратный вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.69.
Прогноз и ставка на матч первой лиги «Акрон» — «КАМАЗ»
Команда Евгения Калешина выглядит серьезным фаворитом: она считается одним из главных претендентов на борьбу за повышение, а прошлый сезон закончила в отличной форме — проиграла всего два из последних 18 туров чемпионата. «Акрон» запомнился фантастической игрой в Кубке России — вышел в полуфинал Пути регионов, где только в серии пенальти уступил «Краснодару». Также тольяттинцы провели неплохую трансферную кампанию, подписав игроков из ЦСКА, «Локомотива» и даже «Академии Горана Пандева».
Рекомендуемая ставка: победа «Акрона» за 1.63.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -