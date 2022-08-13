13 августа в пятом туре РПЛ состоится топ-встреча — «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», а в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом хозяев. На победу «Зенита» можно поставить за 1.63, это примерно 61% вероятности. Успех ЦСКА идет за 5.30 (18%), ничья — за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их успеха выплата составит 5300 рублей.

Вариант, при котором москвичи не проиграют, оценивается в 2.37.

При помощи форы можно увеличить коэффициент на фаворита или «приземлить» котировку ЦСКА. Например, Ф1(-1.5) доступна за 2.50, а Ф2(+1.5) — за 1.53.

В половине из прошедших четырех туров армейцы пропускали и забивали сами, «Зенит» — лишь единожды. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.20.

На матч представлена широкая линия на угловые. Например, если считаете, что «Зенит» подаст больше корнеров, можете поставить на это с котировкой 1.36. Успех ЦСКА идет за 4.20.

Если же думаете, что в матче будет не очень много такого рода стандартов, поставьте на тотал меньше 9.5 угловых за 1.90.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 8.00;

• 2:0 — за 8.20;

• 1:0 — за 8.30.