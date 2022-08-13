«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 14 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
13 августа в пятом туре РПЛ состоится топ-встреча — «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», а в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом хозяев. На победу «Зенита» можно поставить за 1.63, это примерно 61% вероятности. Успех ЦСКА идет за 5.30 (18%), ничья — за 4.30 (21%).
При ставке в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их успеха выплата составит 5300 рублей.
Вариант, при котором москвичи не проиграют, оценивается в 2.37.
При помощи форы можно увеличить коэффициент на фаворита или «приземлить» котировку ЦСКА. Например, Ф1(-1.5) доступна за 2.50, а Ф2(+1.5) — за 1.53.
В половине из прошедших четырех туров армейцы пропускали и забивали сами, «Зенит» — лишь единожды. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.20.
На матч представлена широкая линия на угловые. Например, если считаете, что «Зенит» подаст больше корнеров, можете поставить на это с котировкой 1.36. Успех ЦСКА идет за 4.20.
Если же думаете, что в матче будет не очень много такого рода стандартов, поставьте на тотал меньше 9.5 угловых за 1.90.
Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:
• 1:1 — за 8.00;
• 2:0 — за 8.20;
• 1:0 — за 8.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0