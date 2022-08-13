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Сегодня, 15:15

«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 14 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — ЦСКА 14 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов, ЦСКА.
Фото Официальный сайт ЦСКА.

13 августа в пятом туре РПЛ состоится топ-встреча — «Зенит» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени на «Газпром Арене», а в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом хозяев. На победу «Зенита» можно поставить за 1.63, это примерно 61% вероятности. Успех ЦСКА идет за 5.30 (18%), ничья — за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их успеха выплата составит 5300 рублей.

Вариант, при котором москвичи не проиграют, оценивается в 2.37.

При помощи форы можно увеличить коэффициент на фаворита или «приземлить» котировку ЦСКА. Например, Ф1(-1.5) доступна за 2.50, а Ф2(+1.5) — за 1.53.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — ЦСКА: Семак переиграет Федотова

В половине из прошедших четырех туров армейцы пропускали и забивали сами, «Зенит» — лишь единожды. «Обе забьют — нет» можно взять за 2.20.

На матч представлена широкая линия на угловые. Например, если считаете, что «Зенит» подаст больше корнеров, можете поставить на это с котировкой 1.36. Успех ЦСКА идет за 4.20.

Если же думаете, что в матче будет не очень много такого рода стандартов, поставьте на тотал меньше 9.5 угловых за 1.90.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 8.00;

• 2:0 — за 8.20;

• 1:0 — за 8.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы команд на матч РПЛ 13 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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