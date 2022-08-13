Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы команд на матч РПЛ 13 августа 2022 года

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вендел.
Фото Global Look Press

13 августа в пятом туре РПЛ состоится главный матч летнего отрезка сезона: «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени, ее обслужит арбитр Павел Кукуян из Сочи. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале matchtv.ru и на сайте «Матч! Премьер» с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в «Зенит». На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.56, что примерно 64% вероятности. Ничью предложено взять за 4.80 (20%), успех ЦСКА — за 5.70 (16%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае нужного исхода принесет выигрыш в 5700 рублей и чистую прибыль в 4700 рублей.

Можете взять вариант «гости не проиграют» за 2.55, а можете оформить фору на команду Владимира Федотова (+1.5) гола за 1.56.

У ЦСКА неплохие шансы прервать серию без побед в Санкт-Петербурге, которая длится с 2011 года. Москвичи приехали в Северную столицу с несколькими, но незначительными потерями: не будет травмированных Бруно Фукса, Ивана Облякова и Георгия Щенникова, у которого воспалилось сухожилие.

У «Зенита» же не будет одного из лидеров: Клаудиньо повредил бедро во встрече с «Ахматом» и пропустит примерно месяц. По-прежнему восстанавливается защитник Вячеслав Караваев, который в этом сезоне не провел еще ни одной игры. Не помогут сине-бело-голубым Далер Кузяев и новичок команды Густаво Мантуан. А место в воротах на этот раз займет не Даниил Одоевский — он дисквалифицирован за удаление в прошлом туре.

Клаудиньо. Лучший момент, чтобы обыграть «Зенит». Поможет ли ЦСКА травма Клаудиньо?

Поможет ли отсутствие стольких игроков ЦСКА забить больше одного мяча? На ИТБ2 (1.5) коэффициент 3.20, на ИТМ2 (1.5) — 1.35.

Ориентировочные составы команд на матч «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

«Зенит»: Кержаков — Сантос, Родригао, Чистяков, Сутормин — Вендел, Барриос, Бакаев — Мостовой, Кассьерра, Малком

ЦСКА: Акинфеев — Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин — Мойзес, Мухин, Кучаев, Гайич — Медина, Карраскаль, Чалов

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

2:0 — за 8.00;

1:1 — за 8.10;

1:0 — за 8.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Пять причин, почему ЦСКА сможет победить «Зенит». Среди них травма Клаудиньо, крутой Федотов и проблемы Семака с вратарями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости