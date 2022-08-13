«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы команд на матч РПЛ 13 августа 2022 года

13 августа в пятом туре РПЛ состоится главный матч летнего отрезка сезона: «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени, ее обслужит арбитр Павел Кукуян из Сочи. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале matchtv.ru и на сайте «Матч! Премьер» с 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в «Зенит». На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.56, что примерно 64% вероятности. Ничью предложено взять за 4.80 (20%), успех ЦСКА — за 5.70 (16%).

Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае нужного исхода принесет выигрыш в 5700 рублей и чистую прибыль в 4700 рублей.

Можете взять вариант «гости не проиграют» за 2.55, а можете оформить фору на команду Владимира Федотова (+1.5) гола за 1.56.

У ЦСКА неплохие шансы прервать серию без побед в Санкт-Петербурге, которая длится с 2011 года. Москвичи приехали в Северную столицу с несколькими, но незначительными потерями: не будет травмированных Бруно Фукса, Ивана Облякова и Георгия Щенникова, у которого воспалилось сухожилие.

У «Зенита» же не будет одного из лидеров: Клаудиньо повредил бедро во встрече с «Ахматом» и пропустит примерно месяц. По-прежнему восстанавливается защитник Вячеслав Караваев, который в этом сезоне не провел еще ни одной игры. Не помогут сине-бело-голубым Далер Кузяев и новичок команды Густаво Мантуан. А место в воротах на этот раз займет не Даниил Одоевский — он дисквалифицирован за удаление в прошлом туре.

Поможет ли отсутствие стольких игроков ЦСКА забить больше одного мяча? На ИТБ2 (1.5) коэффициент 3.20, на ИТМ2 (1.5) — 1.35.

Ориентировочные составы команд на матч «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года

«Зенит»: Кержаков — Сантос, Родригао, Чистяков, Сутормин — Вендел, Барриос, Бакаев — Мостовой, Кассьерра, Малком

ЦСКА: Акинфеев — Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин — Мойзес, Мухин, Кучаев, Гайич — Медина, Карраскаль, Чалов

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

2:0 — за 8.00;

1:1 — за 8.10;

1:0 — за 8.20.