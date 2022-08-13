«Зенит» — ЦСКА: ориентировочные составы команд на матч РПЛ 13 августа 2022 года
13 августа в пятом туре РПЛ состоится главный матч летнего отрезка сезона: «Зенит» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА. Игра начнется в 17.00 по московскому времени, ее обслужит арбитр Павел Кукуян из Сочи. Посмотреть матч в прямом эфире можно на телеканале matchtv.ru и на сайте «Матч! Премьер» с 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в «Зенит». На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.56, что примерно 64% вероятности. Ничью предложено взять за 4.80 (20%), успех ЦСКА — за 5.70 (16%).
Ставка в 1000 рублей на армейцев в случае нужного исхода принесет выигрыш в 5700 рублей и чистую прибыль в 4700 рублей.
Можете взять вариант «гости не проиграют» за 2.55, а можете оформить фору на команду Владимира Федотова (+1.5) гола за 1.56.
У ЦСКА неплохие шансы прервать серию без побед в Санкт-Петербурге, которая длится с 2011 года. Москвичи приехали в Северную столицу с несколькими, но незначительными потерями: не будет травмированных Бруно Фукса, Ивана Облякова и Георгия Щенникова, у которого воспалилось сухожилие.
У «Зенита» же не будет одного из лидеров: Клаудиньо повредил бедро во встрече с «Ахматом» и пропустит примерно месяц. По-прежнему восстанавливается защитник Вячеслав Караваев, который в этом сезоне не провел еще ни одной игры. Не помогут сине-бело-голубым Далер Кузяев и новичок команды Густаво Мантуан. А место в воротах на этот раз займет не Даниил Одоевский — он дисквалифицирован за удаление в прошлом туре.
Поможет ли отсутствие стольких игроков ЦСКА забить больше одного мяча? На ИТБ2 (1.5) коэффициент 3.20, на ИТМ2 (1.5) — 1.35.
Ориентировочные составы команд на матч «Зенит» — ЦСКА 13 августа 2022 года
«Зенит»: Кержаков — Сантос, Родригао, Чистяков, Сутормин — Вендел, Барриос, Бакаев — Мостовой, Кассьерра, Малком
ЦСКА: Акинфеев — Зайнутдинов, Дивеев, Набабкин — Мойзес, Мухин, Кучаев, Гайич — Медина, Карраскаль, Чалов
Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:
2:0 — за 8.00;
1:1 — за 8.10;
1:0 — за 8.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0