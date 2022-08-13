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«Динамо» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 13 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото Официальный сайт «Динамо».

13 августа в РПЛ состоится интригующая встреча — «Динамо» примет «Краснодар» на «ВТБ Арене». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует за пять минут до начала матча.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на успех команды Йокановича можно за 1.78, это примерно 56% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.00 (25%), победу «Краснодара» можно взять за 4.40 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Считаете, что гости не проиграют? Такой вариант доступен за 2.10.

На матч широко представлена линия корнеров. Например, на тотал больше 9.5 угловых можно поставить за 1.80, на обратный исход — за 1.90.

Если уверены, что хозяева подадут больше угловых, возьмите этот вариант за 1.48. Если считаете наоборот — поставьте на «Краснодар» за 3.40.

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Хотя в игре есть очевидный фаворит, можно подстраховать свою ставку при помощи форы. Например, Ф1(0) идет за 1.36, Ф2(0) — за 3.30.

У «Краснодара» проходил «верх» в каждом туре этого сезона РПЛ. У «Динамо» — только в половине случаев. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 7.20;

• 1:0 — за 7.60;

• 2:0 — за 8.40.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 14 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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