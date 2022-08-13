13 августа в РПЛ состоится интригующая встреча — «Динамо» примет «Краснодар» на «ВТБ Арене». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует за пять минут до начала матча.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на успех команды Йокановича можно за 1.78, это примерно 56% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.00 (25%), победу «Краснодара» можно взять за 4.40 (19%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Считаете, что гости не проиграют? Такой вариант доступен за 2.10.

На матч широко представлена линия корнеров. Например, на тотал больше 9.5 угловых можно поставить за 1.80, на обратный исход — за 1.90.

Если уверены, что хозяева подадут больше угловых, возьмите этот вариант за 1.48. Если считаете наоборот — поставьте на «Краснодар» за 3.40.

Хотя в игре есть очевидный фаворит, можно подстраховать свою ставку при помощи форы. Например, Ф1(0) идет за 1.36, Ф2(0) — за 3.30.

У «Краснодара» проходил «верх» в каждом туре этого сезона РПЛ. У «Динамо» — только в половине случаев. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.77.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 7.20;

• 1:0 — за 7.60;

• 2:0 — за 8.40.