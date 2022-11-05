«Зенит» — «Ахмат»: чемпион оформит очередной разгром
5 ноября лидер РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Ахматом». Встреча 16-го тура пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 16.00 мск, матч покажет сайт matchtv.ru. Главный арбитр игры — Павел Кукуян.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что примерно 82% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.40 (13%), успех «Ахмата» — за огромные 13.5 (5%).
При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае сенсации выплата составит 13 500 рублей, а чистая прибыль — 12 500.
В первом круге «Ахмат» сдержал сине-бело-голубых дома. Получится и на этот раз? Котировка на Х2 — 4.80.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85. Можете присмотреться к ТБ 3.5 за 2.10 или к ТМ 3.5 за 1.78.
Отличный коэффициент на победу команды Ташуева с форой (+1.5) — 2.40. Ф2(+2.5) оценена в 1.56.
Вариант «обе забьют» можно взять за 2.00, обратный результат — за 1.81.
Эксперты считают, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу «Зенита», котировка — 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат»
«Зенит» космически играет на своем поле — идет на серии из 17 побед, последний раз не выиграл 17 февраля у «Бетиса» в ЛЕ (2:3). Также поражает результативность команды Семака: дома в РПЛ она забила 30 мячей в семи играх — то есть в среднем 4.28 мяча за 90 минут. Пять из семи побед одержаны разгромами, когда питерцы забивали больше двух мячей.
«Ахмат» в гостях не играет на ноль в этом сезоне, а в четырех из последних пяти встреч пропускал по два мяча. Вероятно, из расчета уровня противника, в этот раз грозненцы получат не меньше трех.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2