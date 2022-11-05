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Сегодня, 11:15

«Зенит» — «Ахмат»: чемпион оформит очередной разгром

Евгений Коростелев
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Сергей Семак.
Фото Global Look Press

5 ноября лидер РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Ахматом». Встреча 16-го тура пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 16.00 мск, матч покажет сайт matchtv.ru. Главный арбитр игры — Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что примерно 82% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.40 (13%), успех «Ахмата» — за огромные 13.5 (5%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае сенсации выплата составит 13 500 рублей, а чистая прибыль — 12 500.

В первом круге «Ахмат» сдержал сине-бело-голубых дома. Получится и на этот раз? Котировка на Х2 — 4.80.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85. Можете присмотреться к ТБ 3.5 за 2.10 или к ТМ 3.5 за 1.78.

Отличный коэффициент на победу команды Ташуева с форой (+1.5) — 2.40. Ф2(+2.5) оценена в 1.56.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.00, обратный результат — за 1.81.

Эксперты считают, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу «Зенита», котировка — 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат»

«Зенит» космически играет на своем поле — идет на серии из 17 побед, последний раз не выиграл 17 февраля у «Бетиса» в ЛЕ (2:3). Также поражает результативность команды Семака: дома в РПЛ она забила 30 мячей в семи играх — то есть в среднем 4.28 мяча за 90 минут. Пять из семи побед одержаны разгромами, когда питерцы забивали больше двух мячей.

«Ахмат» в гостях не играет на ноль в этом сезоне, а в четырех из последних пяти встреч пропускал по два мяча. Вероятно, из расчета уровня противника, в этот раз грозненцы получат не меньше трех.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.84.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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