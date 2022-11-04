«Боруссия Менхенгладбах» — «Штутгарт»: прогноз на матч бундеслиги 4 ноября 2022 года
4 ноября в стартовом матче 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» сыграет со «Штутгартом». Встреча состоится на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Маттиас Йелленбек.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Боруссию» фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.26, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Штутгарта» — за 3.10 (32%).
При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата выплата составит 3100 рублей.
Вариант «Штутгарт» не проиграет» оценен в 1.68.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43. Четыре из последних пяти встреч между командами завершились «верхом» по голам.
Эксперты считают, что обмен голами также очень возможен: «обе забьют» доступна за 1.53, «обе забьют — нет» — за 2.50.
Пенальти можно взять за 2.95, удаление — за 5.50. Комбо этих событий идет за 10.0.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия Менхенгладбах» — «Штутгарт»
«Штутгарт» в этом сезоне не добился еще ни одной выездной победы — у команды Михаэля Виммера два поражения и три ничьи. В последней встрече «швабы» сгорели 0:5 другой «Боруссии» — из Дортмунда.
«Гладбах» же не только один из лидеров сезона по набранным дома очкам (пятое место, 12 баллов в шести встречах), но и автор 12 голов — больше забили только «Бавария», «Лейпциг» и «Айнтрахт». Те же 12 мячей, но в ворота «Штутгарта» влетели в гостевых играх. Все указывает на то, что матч должен завершиться в пользу хозяев.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2