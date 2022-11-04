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«Боруссия Менхенгладбах» — «Штутгарт»: прогноз на матч бундеслиги 4 ноября 2022 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия Менхенгладбах» — «Штутгарт» 4 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Маркус Тюрам и Кристоф Крамер.
Фото Global Look Press

4 ноября в стартовом матче 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» сыграет со «Штутгартом». Встреча состоится на стадионе «Боруссия-Парк» и начнется в 22.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Маттиас Йелленбек.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
04 нояб, 22:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Штутгарт

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Боруссию» фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.26, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Штутгарта» — за 3.10 (32%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае положительного результата выплата составит 3100 рублей.

Вариант «Штутгарт» не проиграет» оценен в 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43. Четыре из последних пяти встреч между командами завершились «верхом» по голам.

Эксперты считают, что обмен голами также очень возможен: «обе забьют» доступна за 1.53, «обе забьют — нет» — за 2.50.

Пенальти можно взять за 2.95, удаление — за 5.50. Комбо этих событий идет за 10.0.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.30.

 
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Прогноз и ставка на матч «Боруссия Менхенгладбах» — «Штутгарт»

«Штутгарт» в этом сезоне не добился еще ни одной выездной победы — у команды Михаэля Виммера два поражения и три ничьи. В последней встрече «швабы» сгорели 0:5 другой «Боруссии» — из Дортмунда.

«Гладбах» же не только один из лидеров сезона по набранным дома очкам (пятое место, 12 баллов в шести встречах), но и автор 12 голов — больше забили только «Бавария», «Лейпциг» и «Айнтрахт». Те же 12 мячей, но в ворота «Штутгарта» влетели в гостевых играх. Все указывает на то, что матч должен завершиться в пользу хозяев.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.67.

 
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Штутгарт
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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