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«Сочи» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — «Спартак» 5 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Шамар Николсон и Александр Довбня.
Фото Global Look Press

5 ноября в 16-м туре РПЛ встретятся «Сочи» и «Спартак». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Артем Чистяков.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

Несмотря на диаметрально противоположные результаты, букмекерская компания БЕТСИТИ не выделила однозначного фаворита. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода, в то время как котировка на «Сочи» лишь немного выше — 3.20 (31%). Ничья идет за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Считаете, что «Сочи» не проиграет дома? Оформите ставку за 1.72.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.37, Ф2(0) — за 1.63.

Аналитики абсолютно не сомневаются в результативности встречи, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.60. Статистика подкрепляет уверенность — и у «Сочи», и у «Спартака» в четырех из прошедших пяти матчах прошел «верх».

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). «Сочи» — «Спартак»: отставка Гаранина не поможет южанам остановить Промеса и Соболева

Вариант «обе забьют» очень вероятен, его предлагают взять за 1.53. Но есть интересный факт — за три матча на «Фиште» красно-белые не забили ни разу. Кстати, «Спартак» не забьет" можно оформить за 5.10.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 — за 7.40;

• 2:1 в пользу гостей — за 8.50;

• 1:0 — за 10.0.

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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