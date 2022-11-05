«Сочи» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
5 ноября в 16-м туре РПЛ встретятся «Сочи» и «Спартак». Игра начнется в 14.00 по московскому времени на стадионе «Фишт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главный арбитр встречи — Артем Чистяков.
Несмотря на диаметрально противоположные результаты, букмекерская компания БЕТСИТИ не выделила однозначного фаворита. Поставить на победу «Спартака» можно за 2.20, это примерно 45% вероятности исхода, в то время как котировка на «Сочи» лишь немного выше — 3.20 (31%). Ничья идет за 3.90 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае успеха выплата составит 3200 рублей.
Считаете, что «Сочи» не проиграет дома? Оформите ставку за 1.72.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.37, Ф2(0) — за 1.63.
Аналитики абсолютно не сомневаются в результативности встречи, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.60. Статистика подкрепляет уверенность — и у «Сочи», и у «Спартака» в четырех из прошедших пяти матчах прошел «верх».
Вариант «обе забьют» очень вероятен, его предлагают взять за 1.53. Но есть интересный факт — за три матча на «Фиште» красно-белые не забили ни разу. Кстати, «Спартак» не забьет" можно оформить за 5.10.
Три наиболее вероятных точных счета:
• 1:1 — за 7.40;
• 2:1 в пользу гостей — за 8.50;
• 1:0 — за 10.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2