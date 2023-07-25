«Нижний Новгород» — «Динамо» Москва: где смотреть матч Кубка России 25 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
25 июля пройдут первые матчи группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В одном из них «Нижний Новгород» сыграет с московским «Динамо». Игра пройдет на арене «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Романа Галимова прозвучит в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на телеканале «Матч ТВ» начиная с 18.00 мск.
Букмекерская компания Olimpbet считает «Динамо» фаворитом матча. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.02, что приблизительно 49% вероятности исхода. Ничья идет за 3.47 (29%), успех «Нижнего Новгорода» — за 3.82 (22%).
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Условие «НН» не проиграет» доступно за 1.80. В прошлом сезоне в одном из двух матчей нижегородцы не позволили себя одолеть.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.03, ТМ 2.5 — в 1.79. В четырех из пяти официальных игр между этими командами был зафиксирован «верх» по голам.
В прошлом розыгрыше РПЛ соперники обменялись результативными ударами в обеих встречах. Вариант «обе забьют» идет за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.93.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1