«Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 27 июля 2022 года
За три дня до Суперкубка Англии «Ливерпуль» проведет заключительный товарищеский матч межсезонья — против «Зальцбурга». Игра состоится 27 июля и начнется в 21.00 по московскому времени в Австрии на «Ред Булл Арене». В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказуемо назвали фаворитом «Ливерпуль». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности. Успех «Зальцбурга» предложено оформить за 5.20 (19%), ничейный исход — за 5.70 (13%).
Если верите в «Зальцбург», тогда возьмите их победу и с 1000 рублей выиграйте 5700 рублей в случае положительного результата.
Или используйте вариант «РБ» не проиграет» за 2.70.
Эксперты ждут, что игра получится богатой на голы: тотал больше 3.5 мяча идет за 1.66, ТМ 3.5 — за 2.22.
Обмен голами — почти свершившийся факт, который оценен небольшой котировкой 1.34. Обратный исход доступен за 3.10.
Если считаете, что «Ливерпуль» без проблем забьет два мяча подряд, берите это за 1.45.
А победу красных в обоих таймах можно оформить за 3.10.
Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Ливерпуль»
Мерсисайдцы в первом матче межсезонья громко развалились против «МЮ» (0:4), но затем одержали две убедительные победы: переиграли «Кристал Пэлас» (2:0) и разбили 5:0 «Лейпциг». Видно, что Юрген Клопп успешно подводит футболистов к лучшей форме и игре с «Манчестер Сити» в Суперкубке 30 июля.
Вряд ли немец задействует основу на все 90 минут встречи с «Зальцбургом», но даже тайма Салаху и партнерам хватит, чтобы справиться с соперником, который летом остался без нескольких лидеров и сейчас не представляет такой угрозы, как раньше.
Рекомендуемая ставка: П2 с форой (-1.5) за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1