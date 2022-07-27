За три дня до Суперкубка Англии «Ливерпуль» проведет заключительный товарищеский матч межсезонья — против «Зальцбурга». Игра состоится 27 июля и начнется в 21.00 по московскому времени в Австрии на «Ред Булл Арене». В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказуемо назвали фаворитом «Ливерпуль». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности. Успех «Зальцбурга» предложено оформить за 5.20 (19%), ничейный исход — за 5.70 (13%).

Если верите в «Зальцбург», тогда возьмите их победу и с 1000 рублей выиграйте 5700 рублей в случае положительного результата.

Или используйте вариант «РБ» не проиграет» за 2.70.

Эксперты ждут, что игра получится богатой на голы: тотал больше 3.5 мяча идет за 1.66, ТМ 3.5 — за 2.22.

Обмен голами — почти свершившийся факт, который оценен небольшой котировкой 1.34. Обратный исход доступен за 3.10.

Если считаете, что «Ливерпуль» без проблем забьет два мяча подряд, берите это за 1.45.

А победу красных в обоих таймах можно оформить за 3.10.

Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Ливерпуль»

Мерсисайдцы в первом матче межсезонья громко развалились против «МЮ» (0:4), но затем одержали две убедительные победы: переиграли «Кристал Пэлас» (2:0) и разбили 5:0 «Лейпциг». Видно, что Юрген Клопп успешно подводит футболистов к лучшей форме и игре с «Манчестер Сити» в Суперкубке 30 июля.

Вряд ли немец задействует основу на все 90 минут встречи с «Зальцбургом», но даже тайма Салаху и партнерам хватит, чтобы справиться с соперником, который летом остался без нескольких лидеров и сейчас не представляет такой угрозы, как раньше.

Рекомендуемая ставка: П2 с форой (-1.5) за 1.70.