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«Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз на товарищеский матч 27 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Зальцбург» — «Ливерпуль» 27 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп и Дарвин Нуньес, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

За три дня до Суперкубка Англии «Ливерпуль» проведет заключительный товарищеский матч межсезонья — против «Зальцбурга». Игра состоится 27 июля и начнется в 21.00 по московскому времени в Австрии на «Ред Булл Арене». В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предсказуемо назвали фаворитом «Ливерпуль». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности. Успех «Зальцбурга» предложено оформить за 5.20 (19%), ничейный исход — за 5.70 (13%).

Если верите в «Зальцбург», тогда возьмите их победу и с 1000 рублей выиграйте 5700 рублей в случае положительного результата.

Или используйте вариант «РБ» не проиграет» за 2.70.

Эксперты ждут, что игра получится богатой на голы: тотал больше 3.5 мяча идет за 1.66, ТМ 3.5 — за 2.22.

Обмен голами — почти свершившийся факт, который оценен небольшой котировкой 1.34. Обратный исход доступен за 3.10.

Если считаете, что «Ливерпуль» без проблем забьет два мяча подряд, берите это за 1.45.

А победу красных в обоих таймах можно оформить за 3.10.

 
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Прогноз и ставка на матч «Зальцбург» — «Ливерпуль»

Мерсисайдцы в первом матче межсезонья громко развалились против «МЮ» (0:4), но затем одержали две убедительные победы: переиграли «Кристал Пэлас» (2:0) и разбили 5:0 «Лейпциг». Видно, что Юрген Клопп успешно подводит футболистов к лучшей форме и игре с «Манчестер Сити» в Суперкубке 30 июля.

Вряд ли немец задействует основу на все 90 минут встречи с «Зальцбургом», но даже тайма Салаху и партнерам хватит, чтобы справиться с соперником, который летом остался без нескольких лидеров и сейчас не представляет такой угрозы, как раньше.

Рекомендуемая ставка: П2 с форой (-1.5) за 1.70.

 
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ФК Ливерпуль
ФК Ред Булл Зальцбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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