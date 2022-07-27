Эксперты оценили шансы «Ференцвароша» испортить Черчесову настроение вылетом из ЛЧ

27 июля венгерский «Ференцварош» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет со словацким «Слованом». Игра пройдет на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит встречу итальянский рефери Марко ди Белло.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Станислава Черчесова фаворитом. На нее можно поставить с коэффициентом 2.22, это около 45% вероятности исхода. Ничья и успех «Слована» оценены примерно одинаковыми котировками 3.40 (27%) и 3.30 (28%) соответственно.

Если вам кажется, что «Ференцварош» возьмет реванш за поражение в первом матче, ставка в 1000 рублей на триумф венгров принесет выигрыш в 2220 рублей и чистую прибыль в 1220 рублей.

Если же вы на стороне «Слована», 1Х идет за 1.66.

В первой встрече словаки победили 2:1, при этом команды не использовали несколько приятных для взятия ворот моментов. На ТБ 2.5 в ближайшем матче можно поставить за 1.98, на ТМ 2.5 — за 1.83.

На «обе забьют» коэффициент 1.82, на «обе забьют — нет» — 2.00.

Эксперты считают, что лучшие шансы пройти в следующий раунд у «Слована» — 1.45. Выход «Ференцвароша» оценен в 2.75.

На то, что матч завершится в дополнительное время, котировка 7.10. В серии пенальти — 7.00.