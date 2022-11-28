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Южная Корея — Гана: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Южная Корея — Гана 28 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сон Хын Мин.
Фото Getty Images

28 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Южной Кореи и Ганы. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Эдьюкейшн Сити», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Чемпионат мира. Группа H
28 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
Гана

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в номинальных хозяев. Поставить на Южную Корею можно за 2.65, это примерно 38% вероятности. Ничью и победу Ганы оценили одинаково — котировкой 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что африканцы не уступят в матче, оформите ставку за 1.54.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.82, Ф2(0) — за 2.10.

«Верх» по голам проходил по два раза за последние пять матчей у каждой команды. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.57.

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Вариант «обе забьют — нет» эксперты оценили в 1.71 — обмена голами не ожидается.

Ждем мяч от главной звезды? Гол Сон Хын Мина можно взять за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:1 — за 5.90;

• 1:0 в пользу корейцев — за 6.20;

• 1:0 в пользу ганцев — за 7.80.

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Сборная Кореи по футболу
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Эксперты оценили шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Кубке России после побоища в Санкт-Петербурге
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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