Эксперты оценили шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Кубке России после побоища в Санкт-Петербурге

27 ноября завершился групповой этап Кубка России по футболу. По итогам шестого тура стали известны все участники плей-офф от РПЛ. Восемь команд отправились в верхнюю половину сетки и определят финалиста по так называемому «Пути РПЛ», а еще четыре продолжат борьбу по «Пути регионов». Одним из «неудачников» оказался чемпион страны «Зенит». В последнем матче, который завершился массовой дракой, сине-бело-голубые лишь в серии пенальти одолели «Спартак». Команда Семака заняла третье место — после красно-белых и «Крыльев Советов» — и отправилась в нижнюю половину сетки плей-офф.

Несмотря на то что «Зенит» проведет больше матчей и не получит права на ошибку, именно его аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом турнира. На победу санкт-петербуржцев можно поставить с коэффициентом 3.80. Их главный противник — «Спартак», успех москвичей оценен котировкой 5.50. В топ-3 претендентов на титул вошли «Динамо» и ЦСКА (6.50) — они заняли первое и второе места в своих группах соответственно и также сыграют в верхней половине сетки.

За 10.0 можно взять итоговую победу «Краснодара», который всего на два балла опередил «Локомотив». Успех железнодорожников предложено оформить за такую же котировку, которая выставлена на «Ростов» — 13.0. Сносные шансы на триумф в Кубке у «Крыльев Советов» и «Урала» (25.0).

Коэффициенты на остальных определившихся участников плей-офф выглядят следующим образом: