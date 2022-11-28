Эксперты оценили шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Кубке России после побоища в Санкт-Петербурге
27 ноября завершился групповой этап Кубка России по футболу. По итогам шестого тура стали известны все участники плей-офф от РПЛ. Восемь команд отправились в верхнюю половину сетки и определят финалиста по так называемому «Пути РПЛ», а еще четыре продолжат борьбу по «Пути регионов». Одним из «неудачников» оказался чемпион страны «Зенит». В последнем матче, который завершился массовой дракой, сине-бело-голубые лишь в серии пенальти одолели «Спартак». Команда Семака заняла третье место — после красно-белых и «Крыльев Советов» — и отправилась в нижнюю половину сетки плей-офф.
Несмотря на то что «Зенит» проведет больше матчей и не получит права на ошибку, именно его аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом турнира. На победу санкт-петербуржцев можно поставить с коэффициентом 3.80. Их главный противник — «Спартак», успех москвичей оценен котировкой 5.50. В топ-3 претендентов на титул вошли «Динамо» и ЦСКА (6.50) — они заняли первое и второе места в своих группах соответственно и также сыграют в верхней половине сетки.
За 10.0 можно взять итоговую победу «Краснодара», который всего на два балла опередил «Локомотив». Успех железнодорожников предложено оформить за такую же котировку, которая выставлена на «Ростов» — 13.0. Сносные шансы на триумф в Кубке у «Крыльев Советов» и «Урала» (25.0).
Коэффициенты на остальных определившихся участников плей-офф выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2