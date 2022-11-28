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Сегодня, 14:15

Эксперты оценили шансы «Зенита» и «Спартака» на победу в Кубке России после побоища в Санкт-Петербурге

Евгений Коростелев
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Малком против Даниила Хлусевича.
Фото Global Look Press

27 ноября завершился групповой этап Кубка России по футболу. По итогам шестого тура стали известны все участники плей-офф от РПЛ. Восемь команд отправились в верхнюю половину сетки и определят финалиста по так называемому «Пути РПЛ», а еще четыре продолжат борьбу по «Пути регионов». Одним из «неудачников» оказался чемпион страны «Зенит». В последнем матче, который завершился массовой дракой, сине-бело-голубые лишь в серии пенальти одолели «Спартак». Команда Семака заняла третье место — после красно-белых и «Крыльев Советов» — и отправилась в нижнюю половину сетки плей-офф.

Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Несмотря на то что «Зенит» проведет больше матчей и не получит права на ошибку, именно его аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом турнира. На победу санкт-петербуржцев можно поставить с коэффициентом 3.80. Их главный противник — «Спартак», успех москвичей оценен котировкой 5.50. В топ-3 претендентов на титул вошли «Динамо» и ЦСКА (6.50) — они заняли первое и второе места в своих группах соответственно и также сыграют в верхней половине сетки.

За 10.0 можно взять итоговую победу «Краснодара», который всего на два балла опередил «Локомотив». Успех железнодорожников предложено оформить за такую же котировку, которая выставлена на «Ростов» — 13.0. Сносные шансы на триумф в Кубке у «Крыльев Советов» и «Урала» (25.0).

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Коэффициенты на остальных определившихся участников плей-офф выглядят следующим образом:

  • «Ахмат» и «Нижний Новгород» — 75.0;

  • «Торпедо» — 100;

  • «Акрон» и «Уфа» — 300;

  • «Волга» Ульяновск — 400;

  • «Звезда» Санкт-Петербург — 500.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Португалия — Уругвай: прогноз на матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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