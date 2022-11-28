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Бразилия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Бразилия — Швейцария 28 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press

28 ноября сборная Бразилии проведет очередной матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Катаре. Соперником команды Тите по второму туру станет Швейцария. Игра состоится в Дохе на «Стадионе 974», стартовый свисток арбитра из Сальвадора Ивана Бартона прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи с 18.45 мск начнут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Бразилию безоговорочным фаворитом встречи. На победу пентакампеонов можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех Швейцарии — за 7.60 (12%).

При ставке в 1000 рублей на европейскую сборную в случае ее триумфа выплата составит 7600 рублей, а чистая прибыль — 6600 рублей.

При этом вы можете взять более скромный и относительно безопасный вариант «Швейцария не проиграет» за 2.80.

Эксперты решили, что на ТБ 2.5 и на ТМ 2.5 в предстоящей встрече шансы одинаковые. Коэффициент — 1.95.

Швейцарцы забили в четырех матчах из пяти последних. На их гол в ворота Бразилии котировка — 1.78.

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Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве южноамериканцев:

  • победа Бразилии 1:0 идет за 6.00;
  • успех 2:0 — за 6.30;
  • ничья 1:1 — за 7.80.
Футбол
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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Южная Корея — Гана: где смотреть матч чемпионата мира 28 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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