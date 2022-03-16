Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Ювентус» — «Вильярреал»: где смотреть матч 16 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Вильярреал»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ювентуса».
Фото AFP

16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Вильярреал». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Вильярреал

Команда Массимилиано Аллегри — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.94 — это около 50% вероятности. Триумф «Вильярреала» доступен за 4.20 (23%), а ничья — за 3.50 (27%).

Сделать ставку на эту игру можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на победу «Вильярреала» можно выиграть 4200 рублей в случае успеха команды Унаи Эмери.

Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 3.10.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.12, а ТМ 2.5 — за 1.77.

Шансы «Ювентуса» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.05.

Уверены, что «Вильярреал» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Душан Влахович. «Ювентус» — «Вильярреал»: план Эмери не сработает против неудержимого Влаховича

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 8.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков:

  • 1:0 — коэффициент 6.10;

  • 1:1 — 6.50;

  • 2:0 — 7.90.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
1
0
Читайте также
«Эта история останется навсегда». Овечкин открыл секрет рекорда и рассказал о семье в России
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 16 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости