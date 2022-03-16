16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Вильярреал». Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Массимилиано Аллегри — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.94 — это около 50% вероятности. Триумф «Вильярреала» доступен за 4.20 (23%), а ничья — за 3.50 (27%).

Сделать ставку на эту игру можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на победу «Вильярреала» можно выиграть 4200 рублей в случае успеха команды Унаи Эмери.

Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 3.10.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.12, а ТМ 2.5 — за 1.77.

Шансы «Ювентуса» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.05.

Уверены, что «Вильярреал» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.50.

Не сомневаетесь, что обе команды способны отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 8.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.80, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков: