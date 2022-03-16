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Сегодня, 15:15

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 16 марта

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль»
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Арсенала».
Фото Reuters

16 марта «Арсенал» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 27-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 23.15.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
16 мар, 23:15. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.83 — это примерно 53% вероятности. Успех «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.90 (25%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Сделать ставку на игру можно с бонусом до 10 000 рублей

Ф1(0) идет за 3.00, а Ф2(0) — за 1.42.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов — к примеру:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.22;

  • тотал больше 3.5 идет за 2.65, а ТМ 3.5 — за 1.49;

  • тотал больше 4.5 идет за 4.80, а ТМ 4.5 — за 1.19.

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Поставить на «обе забьют» можно за 1.64. Обратный исход доступен за 2.26.

Шансы «Арсенала» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.75.

Не сомневаетесь, что «Ливерпуль» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.74.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.30.

Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
0
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«Ювентус» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 16 марта
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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