16 марта «Арсенал» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 27-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало — в 23.15.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами встречи. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.83 — это примерно 53% вероятности. Успех «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.90 (25%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Сделать ставку на игру можно с бонусом до 10 000 рублей

Ф1(0) идет за 3.00, а Ф2(0) — за 1.42.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов — к примеру:

тотал больше 2.5 идет за 1.66 , а ТМ 2.5 — за 2.22 ;

тотал больше 3.5 идет за 2.65 , а ТМ 3.5 — за 1.49 ;

тотал больше 4.5 идет за 4.80, а ТМ 4.5 — за 1.19.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.64. Обратный исход доступен за 2.26.

Шансы «Арсенала» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.75.

Не сомневаетесь, что «Ливерпуль» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.74.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.30.