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«Вильярреал» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вильярреал» — «Реал» 7 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

7 января в 16-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» встретится с мадридским «Реалом». Игра пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо.

Испания. Лига 1. 16-й тур
07 янв, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Реал

Букмекерская компания БЕТСИТИ отдала предпочтение команде Карло Анчелотти. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Вильярреала» — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

Вариант «Вильярреал» не проиграет» идет за 1.77. В последних пяти домашних матчах ла лиги против «Реала» «желтая подлодка» добилась ничьих.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.67, ТМ 2.5 — в 2.30.

Мадридцы забивают в среднем 2.33 мяча в ла лиге, валенсийцы — всего 1.13. ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.54.

 
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На то, что отличатся обе команды, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.34.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 7.30;

  • успех «Реала» 2:1 — 8.30;

  • 1:0 — за 9.10.

 

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Реал
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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