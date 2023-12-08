В центральном матче 15-го тура серии А сойдутся команды из топ-5 чемпионата — «Ювентус» и «Наполи». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.45 мск по свистку арбитра Даниэле Орсато. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 22.40 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться успеха: поставить на выигрыш «Старой синьоры» можно с коэффициентом 2.47, это примерно 40% вероятности. Триумф неаполитанцев предложен за 2.99 (32%), раздел очков доступен с котировкой 3.39 (28%).

В прошлом сезоне адзурри дважды обыграли «Ювентус». Рынок на непоражение «Наполи» в предстоящем поединке оценен в 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.14;

• 0:0 — за 7.50;

• победа хозяев 1:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.79.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.82, обратный рынок доступен с котировкой 1.99.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Наполи»

Хозяева выглядят серьезными фаворитами: они идут вторыми в чемпионате с отставанием всего в два балла от «Интера» и выстроили девятиматчевую беспроигрышную серию, которая включила шесть сухих игр. «Наполи» же находится лишь на пятой строчке, а в последних пяти поединках во всех турнирах выковал всего одну победу при трех поражениях. Также «Ювентус» готовился к предстоящему поединку всю неделю, а неаполитанцы из-за выступлений в Лиге чемпионов предыдущий тур сыграли только в воскресенье и получили меньше времени на восстановление. «Старая синьора», в отличие от соперника, имеет стабильный недельный цикл подготовки перед поединками чемпионата.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.75.

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