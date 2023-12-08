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Сегодня, 08:15

«Ювентус» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 8 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Наполи» 8 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Адриен Рабьо («Ювентус»).
Фото Global Look Press

В центральном матче 15-го тура серии А сойдутся команды из топ-5 чемпионата — «Ювентус» и «Наполи». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.45 мск по свистку арбитра Даниэле Орсато. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 22.40 по московскому времени.

Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Наполи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться успеха: поставить на выигрыш «Старой синьоры» можно с коэффициентом 2.47, это примерно 40% вероятности. Триумф неаполитанцев предложен за 2.99 (32%), раздел очков доступен с котировкой 3.39 (28%).

В прошлом сезоне адзурри дважды обыграли «Ювентус». Рынок на непоражение «Наполи» в предстоящем поединке оценен в 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.14;

• 0:0 — за 7.50;

• победа хозяев 1:0 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.79.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.82, обратный рынок доступен с котировкой 1.99.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Наполи»

Хозяева выглядят серьезными фаворитами: они идут вторыми в чемпионате с отставанием всего в два балла от «Интера» и выстроили девятиматчевую беспроигрышную серию, которая включила шесть сухих игр. «Наполи» же находится лишь на пятой строчке, а в последних пяти поединках во всех турнирах выковал всего одну победу при трех поражениях. Также «Ювентус» готовился к предстоящему поединку всю неделю, а неаполитанцы из-за выступлений в Лиге чемпионов предыдущий тур сыграли только в воскресенье и получили меньше времени на восстановление. «Старая синьора», в отличие от соперника, имеет стабильный недельный цикл подготовки перед поединками чемпионата.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.75.

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«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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