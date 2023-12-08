«Ювентус» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 8 декабря 2023 года
В центральном матче 15-го тура серии А сойдутся команды из топ-5 чемпионата — «Ювентус» и «Наполи». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.45 мск по свистку арбитра Даниэле Орсато. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 22.40 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться успеха: поставить на выигрыш «Старой синьоры» можно с коэффициентом 2.47, это примерно 40% вероятности. Триумф неаполитанцев предложен за 2.99 (32%), раздел очков доступен с котировкой 3.39 (28%).
В прошлом сезоне адзурри дважды обыграли «Ювентус». Рынок на непоражение «Наполи» в предстоящем поединке оценен в 1.59.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.14;
• 0:0 — за 7.50;
• победа хозяев 1:0 — за 8.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.79.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.82, обратный рынок доступен с котировкой 1.99.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Наполи»
Хозяева выглядят серьезными фаворитами: они идут вторыми в чемпионате с отставанием всего в два балла от «Интера» и выстроили девятиматчевую беспроигрышную серию, которая включила шесть сухих игр. «Наполи» же находится лишь на пятой строчке, а в последних пяти поединках во всех турнирах выковал всего одну победу при трех поражениях. Также «Ювентус» готовился к предстоящему поединку всю неделю, а неаполитанцы из-за выступлений в Лиге чемпионов предыдущий тур сыграли только в воскресенье и получили меньше времени на восстановление. «Старая синьора», в отличие от соперника, имеет стабильный недельный цикл подготовки перед поединками чемпионата.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4