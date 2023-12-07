«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2023 года
7 декабря в КХЛ состоится интригующий матч — «Локомотив» примет «Ак Барс». Встреча пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.45 мск.
«Локомотив» считается фаворитом встречи. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.17, вероятность данного исхода — примерно 46%. Успех «Ак Барса» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.84 (21%).
Вариант, при котором казанцы не уступят по итогам трех периодов, предложено оформить за 1.66.
Пять из шести последних домашних встреч «Локомотива» были «низовыми». ТМ 4.5 идет за 1.69, ТБ 4.5 — за 2.16.
В шести предыдущих играх в гостях «Ак Барс» забросил всего семь шайб. ИТМ2 (2) оценен в 1.71, ИТБ2 (2) — в 2.10.
Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.69, выигрыш «Ак Барса» — за 2.16.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Казанцы слабо выступают в гостях в последние месяцы: выиграли всего три матча из 11, в четырех из пяти последних забросили меньше двух шайб. В то же время «Локомотив» — сильнейшая команда КХЛ по игре в обороне. Дома ярославцы наверняка сыграют осторожно против атакующего соперника и засушат встречу. Тем более результативных между командами и так немного.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4