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«Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 7 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс» 7 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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7 декабря в КХЛ состоится интригующий матч — «Локомотив» примет «Ак Барс». Встреча пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.45 мск.

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«Локомотив» считается фаворитом встречи. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.17, вероятность данного исхода — примерно 46%. Успех «Ак Барса» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.84 (21%).

Вариант, при котором казанцы не уступят по итогам трех периодов, предложено оформить за 1.66.

Пять из шести последних домашних встреч «Локомотива» были «низовыми». ТМ 4.5 идет за 1.69, ТБ 4.5 — за 2.16.

В шести предыдущих играх в гостях «Ак Барс» забросил всего семь шайб. ИТМ2 (2) оценен в 1.71, ИТБ2 (2) — в 2.10.

Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.69, выигрыш «Ак Барса» — за 2.16.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ак Барс»

Казанцы слабо выступают в гостях в последние месяцы: выиграли всего три матча из 11, в четырех из пяти последних забросили меньше двух шайб. В то же время «Локомотив» — сильнейшая команда КХЛ по игре в обороне. Дома ярославцы наверняка сыграют осторожно против атакующего соперника и засушат встречу. Тем более результативных между командами и так немного.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.69.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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«Трактор» — СКА: где смотреть матч КХЛ 7 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Квинси Промес

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Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 16 1 5
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 14 1 4
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