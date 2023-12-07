7 декабря в КХЛ состоится интригующий матч — «Локомотив» примет «Ак Барс». Встреча пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 18.45 мск.

«Локомотив» считается фаворитом встречи. На его победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 2.17, вероятность данного исхода — примерно 46%. Успех «Ак Барса» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.84 (21%).

Вариант, при котором казанцы не уступят по итогам трех периодов, предложено оформить за 1.66.

Пять из шести последних домашних встреч «Локомотива» были «низовыми». ТМ 4.5 идет за 1.69, ТБ 4.5 — за 2.16.

В шести предыдущих играх в гостях «Ак Барс» забросил всего семь шайб. ИТМ2 (2) оценен в 1.71, ИТБ2 (2) — в 2.10.

Триумф «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.69, выигрыш «Ак Барса» — за 2.16.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ак Барс»

Казанцы слабо выступают в гостях в последние месяцы: выиграли всего три матча из 11, в четырех из пяти последних забросили меньше двух шайб. В то же время «Локомотив» — сильнейшая команда КХЛ по игре в обороне. Дома ярославцы наверняка сыграют осторожно против атакующего соперника и засушат встречу. Тем более результативных между командами и так немного.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.69.

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