«Ювентус» — «Лечче»: прогноз на матч серии А 26 сентября 2023 года
26 сентября встретятся соседи по таблице серии А: «Ювентус» примет на своем поле «Лечче». Поединок шестого тура состоится в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.
«Ювентус» — фаворит игры, по мнению букмекерской компании Winline. На успех туринцев предлагают поставить с коэффициентом 1.55, это приблизительно 63% вероятности результата. Ничья идет за 4.20 (22%), триумф гостей — за 6.40 (15%).
«Старая синьора» победила в трех последних очных матчах. Верите, что серия прервется? Взять непоражение «Лечче» можно за 2.54.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен голами оценили в 2.07, обратный рынок — в 1.77.
Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Winline, — 1:0 в пользу хозяев за 5.60.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лечче»
В этой игре тяжело выбрать лидера. Несмотря на имя, туринцы не выглядят явными фаворитами: в прошлом туре они получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). Конечно, «Юве» победил в семи из 10 прошлых матчей дома в серии А. Но и «Лечче» на выезде не уступил четыре раза подряд, а суммарно — в восьми из девяти поединков итальянской лиги.
Результативный футбол ждать не стоит. Не больше двух мячей залетало в 12 из 16 предыдущих гостевых встреч «Лечче» в серии А. При этом пять из семи прошлых очных разборок команд оказались «низовыми».
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1