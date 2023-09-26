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«Ювентус» — «Лечче»: прогноз на матч серии А 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Лечче» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press

26 сентября встретятся соседи по таблице серии А: «Ювентус» примет на своем поле «Лечче». Поединок шестого тура состоится в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 6-й тур
26 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лечче

«Ювентус» — фаворит игры, по мнению букмекерской компании Winline. На успех туринцев предлагают поставить с коэффициентом 1.55, это приблизительно 63% вероятности результата. Ничья идет за 4.20 (22%), триумф гостей — за 6.40 (15%).

«Старая синьора» победила в трех последних очных матчах. Верите, что серия прервется? Взять непоражение «Лечче» можно за 2.54.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен голами оценили в 2.07, обратный рынок — в 1.77.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Winline, — 1:0 в пользу хозяев за 5.60.

Жоау Феликс. «Барселона» расцвела с приходом Феликса и Канселу. 21 гол в семи матчах сезона — мощь!

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Лечче»

В этой игре тяжело выбрать лидера. Несмотря на имя, туринцы не выглядят явными фаворитами: в прошлом туре они получили четыре пробоины от «Сассуоло» (2:4). Конечно, «Юве» победил в семи из 10 прошлых матчей дома в серии А. Но и «Лечче» на выезде не уступил четыре раза подряд, а суммарно — в восьми из девяти поединков итальянской лиги.

Результативный футбол ждать не стоит. Не больше двух мячей залетало в 12 из 16 предыдущих гостевых встреч «Лечче» в серии А. При этом пять из семи прошлых очных разборок команд оказались «низовыми».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лечче
ФК Ювентус
Серия А
0
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БАТЭ — «Гомель»: прогноз на матч высшей лиги Белоруссии 26 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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