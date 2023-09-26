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Сегодня, 10:15

«Мальорка» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Фото Global Look Press

26 сентября в седьмом туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Мальорке». Встреча состоится в 22.30 по московскому времени на арене «Сон Моиш». Команды рассудит арбитр Алехандро Муньис. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «блауграну» фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность такого исхода — примерно 57%. Дележ очков доступен за 4.10 (24%), выигрыш хозяев — за 5.20 (19%).

За последние пять очных встреч красно-черные забили каталонцам лишь однажды, а «Барса» отличилась 11 раз. На обмен результативными ударами можно поставить за 1.93, обратный рынок предложен за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.87. Победа каталонцев с форой (+1) оценена в 1.93.

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Эксперты ожидают точный выстрел от Роберта Левандовски. На гол поляка дали котировку 1.84.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:0 в пользу «Барселоны» за 6.73.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Мальорка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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