26 сентября в седьмом туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Мальорке». Встреча состоится в 22.30 по московскому времени на арене «Сон Моиш». Команды рассудит арбитр Алехандро Муньис. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «блауграну» фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность такого исхода — примерно 57%. Дележ очков доступен за 4.10 (24%), выигрыш хозяев — за 5.20 (19%).

За последние пять очных встреч красно-черные забили каталонцам лишь однажды, а «Барса» отличилась 11 раз. На обмен результативными ударами можно поставить за 1.93, обратный рынок предложен за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.87. Победа каталонцев с форой (+1) оценена в 1.93.

Эксперты ожидают точный выстрел от Роберта Левандовски. На гол поляка дали котировку 1.84.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:0 в пользу «Барселоны» за 6.73.

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