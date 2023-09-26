БАТЭ — «Гомель»: прогноз на матч высшей лиги Белоруссии 26 сентября 2023 года
26 сентября в 16-м туре чемпионата Белоруссии встретятся БАТЭ и «Гомель». Игра на «Борисов-Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Букмекерская компания Winline выбрала фаворитом БАТЭ. На его триумф предложен коэффициент 1.57, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 4.20 (24%), а победа москвичей — за 5.40 (20%).
«Гомель» не проиграл в шести из семи недавних встреч. Верите, что гости снова не уступят? Тогда возьмите Х2 за 2.36.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.02. Обмен голами дали за 1.83, обратный рынок оценен в 1.94.
Самый вероятный точный счет, по версии Winline, — 1:0 в пользу хозяев. Поставить на него можно за 6.20.
Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Гомель»
БАТЭ — явный фаворит. Борисовский клуб очень уверенно выступает в последнее время и победил в четырех встречах подряд с общим счетом 8:3.
«Гомель» на фоне противника смотрится бледно. Зелено-белые пропустили 34 мяча за 19 матчей — больше всех в верхней половине таблицы. Кроме того, на стороне БАТЭ история противостояния: желто-синие не проиграли в 19 из 21 поединка против «рысей».
Рекомендуемая ставка: победа БАТЭ за 1.57.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1