Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:15

БАТЭ — «Гомель»: прогноз на матч высшей лиги Белоруссии 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч высшей лиги Белоруссии БАТЭ — «Гомель» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК БАТЭ.
Фото Официальный сайт БАТЭ

26 сентября в 16-м туре чемпионата Белоруссии встретятся БАТЭ и «Гомель». Игра на «Борисов-Арене» начнется в 19.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Белоруссия: Высшая лига. 16-й тур
26 сент, 19:00. Борисов-Арена (Борисов)
БАТЭ
Гомель

Букмекерская компания Winline выбрала фаворитом БАТЭ. На его триумф предложен коэффициент 1.57, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 4.20 (24%), а победа москвичей — за 5.40 (20%).

«Гомель» не проиграл в шести из семи недавних встреч. Верите, что гости снова не уступят? Тогда возьмите Х2 за 2.36.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.02. Обмен голами дали за 1.83, обратный рынок оценен в 1.94.

Самый вероятный точный счет, по версии Winline, — 1:0 в пользу хозяев. Поставить на него можно за 6.20.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). Мартинес принесет «Интеру» шестую победу подряд. «Сассуоло» — удобный клиент для команды Индзаги

Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Гомель»

БАТЭ — явный фаворит. Борисовский клуб очень уверенно выступает в последнее время и победил в четырех встречах подряд с общим счетом 8:3.

«Гомель» на фоне противника смотрится бледно. Зелено-белые пропустили 34 мяча за 19 матчей — больше всех в верхней половине таблицы. Кроме того, на стороне БАТЭ история противостояния: желто-синие не проиграли в 19 из 21 поединка против «рысей».

Рекомендуемая ставка: победа БАТЭ за 1.57.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК БАТЭ
ФК Гомель
1
0
Читайте также
Российская система ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Курской областью
Трюдо выразил огорчение из-за чествования бывшего бойца СС в парламенте
В Армении назвали невозможным вывоз пострадавших из Степанакерта из-за погоды
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина сыграет с украинкой на старте турнира в Токио. Костюк — очень неудобная соперница для Дарьи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости