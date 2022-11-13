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13 ноября, 19:15

«Ювентус» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 13 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Маурицио Сарри.
Фото Global Look Press

13 ноября в матче 15-го тура серии А сыграют «Ювентус» и «Лацио». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Ювентус Стэдиум», в прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лацио

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ювентуса» можно за 2.09, это примерно 49% вероятности. Ничью можно оформить за 3.30 (30%), успех «Лацио» идет за 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что римляне не уступят на выезде, поставьте на это за 1.80.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.44, Ф2(0) — за 2.90.

Массимилиано Аллегри. «Ювентус» — «Лацио»: Аллегри потеснит Сарри в таблице?

В трех из пяти последних личных встреч прошел «верх» по голам. Тем не менее, эксперты не ждут результативного матча и дают на тотал меньше 2.5 мяча котировку 1.63.

Также аналитики не ждут обмена голами — на вариант «обе забьют — нет» можно поставить за 1.71.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
0
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«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 13 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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