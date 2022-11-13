Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Лацио» 13 ноября 2022 года

13 ноября в матче 15-го тура серии А сыграют «Ювентус» и «Лацио». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Ювентус Стэдиум», в прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 22.40 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ювентуса» можно за 2.09, это примерно 49% вероятности. Ничью можно оформить за 3.30 (30%), успех «Лацио» идет за 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что римляне не уступят на выезде, поставьте на это за 1.80.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.44, Ф2(0) — за 2.90.

В трех из пяти последних личных встреч прошел «верх» по голам. Тем не менее, эксперты не ждут результативного матча и дают на тотал меньше 2.5 мяча котировку 1.63.

Также аналитики не ждут обмена голами — на вариант «обе забьют — нет» можно поставить за 1.71.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.90.