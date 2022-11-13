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13 ноября, 17:15

«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 13 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Владимир Федотов, тренер ЦСКА.
Фото Global Look Press

Одно из двух московских дерби 17-го тура РПЛ — противостояние «Динамо» и ЦСКА. Матч пройдет 13 ноября на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита: чуть поменьше котировка на ЦСКА, поставить на победу армейцев можно за 2.60, вероятность — примерно 37%. Успех «Динамо» доступен с чуть большим коэффициентом 2.80 (35%), ничья идет за 3.50 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа гостей 1:0 — за 8.10;

• успех гостей с таким же счетом — за 8.40.

«Динамо» и ЦСКА — одни из самых результативных команд РПЛ. Бело-голубые в этом сезоне за 16 матчей оформили 31 гол, армейцы — 29. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча предложен за 2.47, ИТМ1 (1.5) — за 1.55. Эти рынки на гостей идут за 2.36 и 1.59 соответственно.

Ждете результативный матч? Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.90.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 1.77, «обе забьют — нет» можно взять за 2.05.

Федор Смолов. «Динамо» — ЦСКА: Смолов и Чалов позаботятся о зрелищности матча

Москвичи уже встречались в этом сезоне: в 12-м туре скатали ничью (1:1) на «ВЭБ Арене», причем оба гола коллективы забили еще в первом тайме. Считаете, что «Динамо» не проиграет и в предстоящем дерби? Этот рынок доступен за 1.53.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу хозяев и тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 4.40.

Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

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Спартак

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Спартак

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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

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