Одно из двух московских дерби 17-го тура РПЛ — противостояние «Динамо» и ЦСКА. Матч пройдет 13 ноября на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита: чуть поменьше котировка на ЦСКА, поставить на победу армейцев можно за 2.60, вероятность — примерно 37%. Успех «Динамо» доступен с чуть большим коэффициентом 2.80 (35%), ничья идет за 3.50 (28%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа гостей 1:0 — за 8.10;

• успех гостей с таким же счетом — за 8.40.

«Динамо» и ЦСКА — одни из самых результативных команд РПЛ. Бело-голубые в этом сезоне за 16 матчей оформили 31 гол, армейцы — 29. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча предложен за 2.47, ИТМ1 (1.5) — за 1.55. Эти рынки на гостей идут за 2.36 и 1.59 соответственно.

Ждете результативный матч? Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.90.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 1.77, «обе забьют — нет» можно взять за 2.05.

Москвичи уже встречались в этом сезоне: в 12-м туре скатали ничью (1:1) на «ВЭБ Арене», причем оба гола коллективы забили еще в первом тайме. Считаете, что «Динамо» не проиграет и в предстоящем дерби? Этот рынок доступен за 1.53.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу хозяев и тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 4.40.