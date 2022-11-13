«Динамо» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 13 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Одно из двух московских дерби 17-го тура РПЛ — противостояние «Динамо» и ЦСКА. Матч пройдет 13 ноября на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита: чуть поменьше котировка на ЦСКА, поставить на победу армейцев можно за 2.60, вероятность — примерно 37%. Успех «Динамо» доступен с чуть большим коэффициентом 2.80 (35%), ничья идет за 3.50 (28%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3500 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.30;
• победа гостей 1:0 — за 8.10;
• успех гостей с таким же счетом — за 8.40.
«Динамо» и ЦСКА — одни из самых результативных команд РПЛ. Бело-голубые в этом сезоне за 16 матчей оформили 31 гол, армейцы — 29. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча предложен за 2.47, ИТМ1 (1.5) — за 1.55. Эти рынки на гостей идут за 2.36 и 1.59 соответственно.
Ждете результативный матч? Общий тотал больше 2.5 гола оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.90.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен с котировкой 1.77, «обе забьют — нет» можно взять за 2.05.
Москвичи уже встречались в этом сезоне: в 12-м туре скатали ничью (1:1) на «ВЭБ Арене», причем оба гола коллективы забили еще в первом тайме. Считаете, что «Динамо» не проиграет и в предстоящем дерби? Этот рынок доступен за 1.53.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу хозяев и тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 4.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2