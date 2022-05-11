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«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч Кубка Италии 11 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала в матче против «Сассуоло».
Фото Global Look Press

11 мая 2022 года в Италии разыграют второй трофей сезона-2021/22: «Ювентус» и «Интер» сразятся в финале Кубка Италии. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе «Okko Спорт».

Италия. Кубок. Финал
11 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Ювентус
Интер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Интеру». Коэффициент на победу нерадзурри в основное время — 2.32, то есть около 42% вероятности. Успех «Ювентуса» оценен в 3.30 (29%). Такая же котировка предложена на ничью.

Ставка в 1 000 рублей на фаворита при благополучном исходе принесет 2 320 рублей.

Верите, что бьянконери дотянут до серии пенальти? Возьмите Х2 за 1.65.

В финале легко могут сдать нервы — удаление идет с коэффициентом 3.10, обратную ставку можно сделать за 1.34.

Симоне Индзаги и&nbsp;Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Ювентус» — «Интер»: Индзаги оставит туринцев без титулов впервые за 10 лет?

Матчи за трофей часто получаются нерезультативными, но это не мешает ставить на голы:

• тотал больше 1.5 мяча идет за 1.36, ТМ 1.5 — за 3.10;

• тотал больше 2.5 мяча идет за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.

Линия «обе забьют» доступна за 1.90, точно такая же котировка идет на «обе забьют — нет».

Три самых вероятных исхода, по мнению аналитиков, не убеждают в явном преимуществе ни одного из финалистов:

• ничья 1:1 предложена за 6.20;

• победа «Интера» 1:0 идет за 6.80;

• успех «Ювентуса» 1:0 — за 8.40.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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