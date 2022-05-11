«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч Кубка Италии 11 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
11 мая 2022 года в Италии разыграют второй трофей сезона-2021/22: «Ювентус» и «Интер» сразятся в финале Кубка Италии. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Интеру». Коэффициент на победу нерадзурри в основное время — 2.32, то есть около 42% вероятности. Успех «Ювентуса» оценен в 3.30 (29%). Такая же котировка предложена на ничью.
Ставка в 1 000 рублей на фаворита при благополучном исходе принесет 2 320 рублей.
Верите, что бьянконери дотянут до серии пенальти? Возьмите Х2 за 1.65.
В финале легко могут сдать нервы — удаление идет с коэффициентом 3.10, обратную ставку можно сделать за 1.34.
Матчи за трофей часто получаются нерезультативными, но это не мешает ставить на голы:
• тотал больше 1.5 мяча идет за 1.36, ТМ 1.5 — за 3.10;
• тотал больше 2.5 мяча идет за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.
Линия «обе забьют» доступна за 1.90, точно такая же котировка идет на «обе забьют — нет».
Три самых вероятных исхода, по мнению аналитиков, не убеждают в явном преимуществе ни одного из финалистов:
• ничья 1:1 предложена за 6.20;
• победа «Интера» 1:0 идет за 6.80;
• успех «Ювентуса» 1:0 — за 8.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0