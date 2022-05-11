11 мая 2022 года в Италии разыграют второй трофей сезона-2021/22: «Ювентус» и «Интер» сразятся в финале Кубка Италии. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Интеру». Коэффициент на победу нерадзурри в основное время — 2.32, то есть около 42% вероятности. Успех «Ювентуса» оценен в 3.30 (29%). Такая же котировка предложена на ничью.

Ставка в 1 000 рублей на фаворита при благополучном исходе принесет 2 320 рублей.

Верите, что бьянконери дотянут до серии пенальти? Возьмите Х2 за 1.65.

В финале легко могут сдать нервы — удаление идет с коэффициентом 3.10, обратную ставку можно сделать за 1.34.

Матчи за трофей часто получаются нерезультативными, но это не мешает ставить на голы:

• тотал больше 1.5 мяча идет за 1.36, ТМ 1.5 — за 3.10;

• тотал больше 2.5 мяча идет за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.76.

Линия «обе забьют» доступна за 1.90, точно такая же котировка идет на «обе забьют — нет».

Три самых вероятных исхода, по мнению аналитиков, не убеждают в явном преимуществе ни одного из финалистов:

• ничья 1:1 предложена за 6.20;

• победа «Интера» 1:0 идет за 6.80;

• успех «Ювентуса» 1:0 — за 8.40.