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Сегодня, 22:00

Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Спартака» выиграть БЕТСИТИ Кубок России-2021/22

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Игроки «Динамо» празднуют гол в ворота «Алании».
Фото ФК «Динамо»
Московское дерби украсит решающий матч турнира.

11 мая московский «Спартак» разгромил на «Открытие Банк Арене» «Енисей» (3:0) и стал вторым участником финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22. Соперником красно-белых будет «Динамо». Днем ранее бело-голубые с тем же счетом 3:0 оказались сильнее «Алании».

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 00:00. Лужники (Москва)
Динамо
Спартак

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 28 мая в «Лужниках». Его фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — «Динамо». На то, что чемпионом станет команда Сандро Шварца, коэффициент 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. На «Спартак» Паоло Ваноли можно поставить за 2.00 (45%).

Высока вероятность, что матч получится упорным, и не факт, что команды определят победителя в основное время. На победу «Динамо» по итогам 90 минут котировка 2.50, вероятность — 40%. Второй по шансам идет виктория спартаковцев за 2.90 (34%). Ничья оценена в 3.20 (26%).

Победу любой команды по пенальти можно взять за 6.60.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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