Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Спартака» выиграть БЕТСИТИ Кубок России-2021/22

Московское дерби украсит решающий матч турнира.

11 мая московский «Спартак» разгромил на «Открытие Банк Арене» «Енисей» (3:0) и стал вторым участником финала БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22. Соперником красно-белых будет «Динамо». Днем ранее бело-голубые с тем же счетом 3:0 оказались сильнее «Алании».

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 28 мая в «Лужниках». Его фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — «Динамо». На то, что чемпионом станет команда Сандро Шварца, коэффициент 1.81, это примерно 55% вероятности исхода. На «Спартак» Паоло Ваноли можно поставить за 2.00 (45%).

Высока вероятность, что матч получится упорным, и не факт, что команды определят победителя в основное время. На победу «Динамо» по итогам 90 минут котировка 2.50, вероятность — 40%. Второй по шансам идет виктория спартаковцев за 2.90 (34%). Ничья оценена в 3.20 (26%).

Победу любой команды по пенальти можно взять за 6.60.