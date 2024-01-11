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«Ювентус» — «Фрозиноне»: прогноз на матч Кубка Италии 11 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Фрозиноне» 11 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press

11 января «Ювентус» и «Фрозиноне» сойдутся в четвертьфинале Кубка Италии. Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Юан Лука Сакки. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/4 финала
11 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Фрозиноне

Букмекеры считают «Старую синьору» серьезным фаворитом: победа команды Макса Аллегри доступна с котировкой 1.37, вероятность — примерно 71%. Выигрыш «канареек» предложен с коэффициентом 8.50 (10%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 5.00 (19%).

Сомневаетесь, что игра завершится в основное время? Проход туринцев в следующий раунд можно взять за 1.16, этот рынок на гостей оценен в 5.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное превосходство «Ювентуса»:

• 2:0 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.05, обратный вариант идет за 1.77.

Роберт Левандовски и&nbsp;Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовски

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Фрозиноне»

Хозяева проводят мощный сезон: в 20 играх во всех турнирах потерпели лишь одно поражение и одержали 15 побед. К предстоящему поединку с «канарейками» туринцы подошли на серии из четырех выигрышей подряд с впечатляющим общим счетом 11:3. Один из этих поединков был как раз против «Фрозиноне» (2:1). Гости выступают далеко не так уверенно и к очередному противостоянию с «Ювентусом» подобрались с багажом из трех поражений.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.

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«Барселона» — «Осасуна» прогноз на матч Суперкубка Испании 11 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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