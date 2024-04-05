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Сегодня, 18:40

YUNGWAY и Toxi$ выступят на LAN турнире FONBET MEDIA ELEAGUE

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Перед стартом первого матча плей-офф FONBET MEDIA ELEAGUE 6 апреля в 13.00 на арене Баунс выступит популярный рэп-исполнитель YUNGWAY. А в финальный день турнира — специальный гость Toxi$.

Сетка плей-офф FONBET MEDIA ELEAGUE определялась по итогам групповой стадии, которая прошла 1-2 апреля в режиме онлайн. В первый день LAN турнира пройдут три матча: Team Anastaze сразится с Team Poka, а Team STROGO встретится с Team Airscape. Оба матча пройдут в формате BO1. Победители выйдут в финал верхней сетки, а проигравшие разыграют между собой путевку в финал нижней сетки. Матч пройдет в формате BO3.

Гранд-финал FONBET MEDIA ELEAGUE состоится 7 апреля. Команды разыграют призовой фонд в размере двух миллионов рублей. Трансляция всех матчей ведется в прямом эфире на Twitch канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

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Прогнозы на спорт
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Неделя

FONBET стал лауреатом международной премии «Рейтинга Букмекеров»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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