FONBET стал лауреатом международной премии «Рейтинга Букмекеров»

4 апреля в Москве в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась церемония награждения победителей V международной премии «Рейтинга Букмекеров». Ее лауреатами стали представители российского букмекерского рынка и спорта.

Компания FONBET победила в специальной номинации «Лидер отрасли: за выдающиеся достижения в букмекерской индустрии 2018-2023». За прошедший срок FONBET неоднократно занимал первое место по доле рынка и выплачивал рекордные целевые отчисления на поддержку отечественного спорта. FONBET также создал собственную благотворительную программу, реализовав свыше 200 социально значимых проектов за пять лет.

«Все эти годы мы развивали не только букмекерский рынок России. Мы развивали спорт, занимались его популяризацией, повышали интерес болельщиков к спорту. А спорт, в свою очередь, развивал нас, букмекеров. Хотел бы поблагодарить всех спортсменов и коллег по цеху. Вместе мы развиваем спорт, а спорт развивает нас. FONBET — не только лидер по отчислениям и по поддержке команд и федераций. Наша компания задает тренд в реализации социальных и благотворительных проектов. Мы прививаем индустрии социальную ответственность перед Россией», — заявил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита