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«Пари НН» — «Краснодар»: «быки» снова потеряют очки на выезде и порадуют «Зенит»

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» 6 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

6 апреля в 23-м туре чемпионата России «Пари НН» примет «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
06 апр, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.99, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.40 (28%), успех нижегородцев — за 4.10 (23%).

«Пари НН» не уступил в девяти подряд встречах при родных фанатах. Котировка на то, что парни Сергея Юрана продлят серию, — 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 2.5 — за 1.65.

Обмен результативными ударами идет за 1.98, противоположный рынок — за 1.83.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.60.

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Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Краснодар»

В родных стенах нижегородцы действуют очень строго. Команда Юрана не проиграла в девяти домашних встречах подряд (семь побед). А в четырех из пяти поединков сохранила ворота сухими. При этом в семи последних матчах РПЛ с участием «Пари НН» залетело не более двух мячей.

«Быки» в гостях, наоборот, не так опасны. Команда Мурада Мусаева не выиграла в восьми из девяти выездов нынешнего чемпионата. А в шести визитах подряд «Краснодар» пропустил. Вероятно, класс «Пари НН» не так высок, чтобы поставить «быков» в тупик, но эта встреча все равно не будет сверхрезультативной.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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