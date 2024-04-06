«Пари НН» — «Краснодар»: «быки» снова потеряют очки на выезде и порадуют «Зенит»
6 апреля в 23-м туре чемпионата России «Пари НН» примет «Краснодар». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1.99, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.40 (28%), успех нижегородцев — за 4.10 (23%).
«Пари НН» не уступил в девяти подряд встречах при родных фанатах. Котировка на то, что парни Сергея Юрана продлят серию, — 1.86.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 2.5 — за 1.65.
Обмен результативными ударами идет за 1.98, противоположный рынок — за 1.83.
Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.60.
Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Краснодар»
В родных стенах нижегородцы действуют очень строго. Команда Юрана не проиграла в девяти домашних встречах подряд (семь побед). А в четырех из пяти поединков сохранила ворота сухими. При этом в семи последних матчах РПЛ с участием «Пари НН» залетело не более двух мячей.
«Быки» в гостях, наоборот, не так опасны. Команда Мурада Мусаева не выиграла в восьми из девяти выездов нынешнего чемпионата. А в шести визитах подряд «Краснодар» пропустил. Вероятно, класс «Пари НН» не так высок, чтобы поставить «быков» в тупик, но эта встреча все равно не будет сверхрезультативной.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5