Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Япония — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Япония — Хорватия 5 декабря 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

5 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Японии и Хорватии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды американец Исмаил Эльфат.

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Япония
Хорватия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами финалистов прошлого мундиаля. Поставить на хорватов можно за 2.12, это примерно 45% вероятности. Ничью оценили в 3.30 (30%), победу японцев — в 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.

Если считаете, что японцы не уступят в матче, оформите ставку за 1.81.

В игре можно поставить на проход в четвертьфинал — успех Японии оценили в 2.65, Хорватии — в 1.55.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.48.

«Верх» по голам прошел в половине матчей группового этапа при участии Японии и Хорватии. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, на обратный исход — за 1.65.

Эксперты не ждут обмена голами, вариант «обе забьют — нет» оценили в 1.63.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

Лука Модрич. Япония — Хорватия: цена ошибки смутит даже Модрича

Прогноз и ставка на матч Япония — Хорватия

Японцы уже добились гигантского успеха — победили Испанию и Германию. Теперь на очереди вице-чемпионы мира. Хорватская команда — возрастная, результативные матчи они устраивают редко (всего четыре из прошедших десяти). Плюс на кону четвертьфинал, а это вызывает дополнительную осторожность. Япония — сенсация мундиаля, но вряд ли она изменит хорватский тренд на «низ». Слишком велик риск.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

2
0
Читайте также
Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»
Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Возобновлено движение по автомобильной части Крымского моста
Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Англия — Франция: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости