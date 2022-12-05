Япония — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года
5 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Японии и Хорватии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Джануб», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск. Рассудит команды американец Исмаил Эльфат.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами финалистов прошлого мундиаля. Поставить на хорватов можно за 2.12, это примерно 45% вероятности. Ничью оценили в 3.30 (30%), победу японцев — в 4.00 (25%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3300 рублей.
Если считаете, что японцы не уступят в матче, оформите ставку за 1.81.
В игре можно поставить на проход в четвертьфинал — успех Японии оценили в 2.65, Хорватии — в 1.55.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.45, Ф2(0) — за 1.48.
«Верх» по голам прошел в половине матчей группового этапа при участии Японии и Хорватии. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, на обратный исход — за 1.65.
Эксперты не ждут обмена голами, вариант «обе забьют — нет» оценили в 1.63.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч Япония — Хорватия
Японцы уже добились гигантского успеха — победили Испанию и Германию. Теперь на очереди вице-чемпионы мира. Хорватская команда — возрастная, результативные матчи они устраивают редко (всего четыре из прошедших десяти). Плюс на кону четвертьфинал, а это вызывает дополнительную осторожность. Япония — сенсация мундиаля, но вряд ли она изменит хорватский тренд на «низ». Слишком велик риск.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2