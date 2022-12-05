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Сегодня, 11:00

Англия — Франция: эксперты назвали фаворита в матче 1/4 финала ЧМ

Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

10 ноября сборные Англии и Франции встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию небольшим фаворитом встречи. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех Англии оценен котировкой 3.20 (31%), ничья идет за чуть большие 3.30 (27%).

При ставке в 1000 рублей проход англичан в полуфинал по итогам 90 минут можно выиграть 3200 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 1.96, противоположный исход — за 1.84.

Триумф Франции с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступен за 1.72. На Англию с такими же условиями можно поставить за 2.20.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 оценена в 6.10;

  • успех «Трехцветных» 1:0 — за 6.60;

  • минимальный триумф англичан — за 7.80.

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Англия — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 4 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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