Япония — Хорватия: цена ошибки смутит даже Модрича
5 декабря на чемпионате мира в Катаре сборная Японии постарается сделать то, что не удалось ей четыре года назад в России — выйти в четвертьфинал турнира. Соперником азиатской команды станет Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с американцем Исмаилом Эльфатом.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Япония — Хорватия 5 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом матча. На победу вице-чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Японии — за 4.10 (23%).
Котировка на триумф Модрича и Ко с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти еще ниже — 1.55. У азиатов такое условие оценено в 2.60.
Япония в группе расправилась с такими гигантами, как Германия и Испания (оба раза по 2:1). На то, что они не уступят по итогам 90 минут в предстоящей встрече, коэффициент — 1.80.
Эксперты считают, что ждать большого количества голов не стоит: ТБ 2.5 идет за 2.40, ТМ 2.5 — 1.64.
Хорватия пропустила всего один мяч на групповой стадии, Япония — по голу в каждом матче. Вариант «обе забьют» можно взять за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.
В составе номинальных хозяев гола ждут от Такумы Асано — 4.50, у гостей — от Андрея Крамарича и Марко Ливая — 3.20.
Обе победы японцев на турнире были волевыми, Хорватия также отыгралась в игре с Канадой со счета 0:1. На итоговый успех «Синих самураев» после пропущенного мяча котировка — 16.0, на триумф «Шашечных» таким же методом — 11.0.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу Хорватии за 5.70.
Япония — Хорватия: прогноз и анализ матча ЧМ 5 декабря 2022 года
Сборная Японии — главный феномен мундиаля в Катаре. Можно сколько угодно восхищаться стойкостью австралийцев и рвением южнокорейцев, но самый яркий перформанс все же принадлежит команде Хадзимэ Мориясу: обыграть на одном турнире Германию и Испанию порой не под силу даже топ-командам. А японцы это сделали, причем оба раза отыгрывались — показали характер.
«Синие самураи» вышли в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. В 1/8 в России их остановила другая европейская сборная — Бельгия. Причем азиатская команда вела 2:0, но растеряла преимущество и уступила 2:3. На этот раз соперник ничуть не проще, тем более хорваты на групповой стадии как раз высадили из турнира бельгийцев.
Обе команды стараются играть дисциплинированно и большими силами не лезут вперед. Происходило это только в том случае, если приходилось отыгрываться. Но то происходило в группе, когда было право на ошибку. Сейчас же лимит исчерпан — нужно действовать аккуратно с первых минут и не допустить отрыва соперника по счету.
Несмотря на то что Хорватия — финалист последнего ЧМ, и для нее, и для Японии выход в четвертьфинал — огромное событие. На двоих эти команды играли в 1/4 всего один раз (собственно, в России). Спешить никто не будет — вероятно, главные события ждут болельщиков только во втором тайме.
На то, что в стартовые 30 минут счет останется ничейным, коэффициент — 1.60. Кстати, такой исход был во всех матчах японцев в группе и в двух из трех с участием хорватов.
Прогноз и ставка на матч Япония — Хорватия
Хорватия в последнее время играет очень прагматично — что на ЧМ, что в Лиге наций редко была участником результативных матчей. Семь из 12 завершились «низом» по голам. У Японии ТМ 2.5 зашел в девяти случаях из 17. Но нужно учитывать уровень напряжения — цена ошибки в Катаре значительно выше.
«Синие самураи» как менее статусные ребята и с уступающими по классу исполнителями наверняка сыграют более закрыто. Но и «Шашечные» не станут всей командой лезть вперед: будут аккуратно расшатывать оборону в поиске ошибок, но с целью не допустить контратаку — немцы и испанцы на этом уже попались. Много голов в такой встрече ждать не стоит.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2