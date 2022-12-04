5 декабря на чемпионате мира в Катаре сборная Японии постарается сделать то, что не удалось ей четыре года назад в России — выйти в четвертьфинал турнира. Соперником азиатской команды станет Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с американцем Исмаилом Эльфатом.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Япония — Хорватия 5 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Хорватию фаворитом матча. На победу вице-чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Японии — за 4.10 (23%).

Котировка на триумф Модрича и Ко с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти еще ниже — 1.55. У азиатов такое условие оценено в 2.60.

Япония в группе расправилась с такими гигантами, как Германия и Испания (оба раза по 2:1). На то, что они не уступят по итогам 90 минут в предстоящей встрече, коэффициент — 1.80.

Эксперты считают, что ждать большого количества голов не стоит: ТБ 2.5 идет за 2.40, ТМ 2.5 — 1.64.

Хорватия пропустила всего один мяч на групповой стадии, Япония — по голу в каждом матче. Вариант «обе забьют» можно взять за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

В составе номинальных хозяев гола ждут от Такумы Асано — 4.50, у гостей — от Андрея Крамарича и Марко Ливая — 3.20.

Обе победы японцев на турнире были волевыми, Хорватия также отыгралась в игре с Канадой со счета 0:1. На итоговый успех «Синих самураев» после пропущенного мяча котировка — 16.0, на триумф «Шашечных» таким же методом — 11.0.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу Хорватии за 5.70.

Япония — Хорватия: прогноз и анализ матча ЧМ 5 декабря 2022 года

Сборная Японии — главный феномен мундиаля в Катаре. Можно сколько угодно восхищаться стойкостью австралийцев и рвением южнокорейцев, но самый яркий перформанс все же принадлежит команде Хадзимэ Мориясу: обыграть на одном турнире Германию и Испанию порой не под силу даже топ-командам. А японцы это сделали, причем оба раза отыгрывались — показали характер.

«Синие самураи» вышли в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. В 1/8 в России их остановила другая европейская сборная — Бельгия. Причем азиатская команда вела 2:0, но растеряла преимущество и уступила 2:3. На этот раз соперник ничуть не проще, тем более хорваты на групповой стадии как раз высадили из турнира бельгийцев.

Обе команды стараются играть дисциплинированно и большими силами не лезут вперед. Происходило это только в том случае, если приходилось отыгрываться. Но то происходило в группе, когда было право на ошибку. Сейчас же лимит исчерпан — нужно действовать аккуратно с первых минут и не допустить отрыва соперника по счету.

Несмотря на то что Хорватия — финалист последнего ЧМ, и для нее, и для Японии выход в четвертьфинал — огромное событие. На двоих эти команды играли в 1/4 всего один раз (собственно, в России). Спешить никто не будет — вероятно, главные события ждут болельщиков только во втором тайме.

На то, что в стартовые 30 минут счет останется ничейным, коэффициент — 1.60. Кстати, такой исход был во всех матчах японцев в группе и в двух из трех с участием хорватов.

Прогноз и ставка на матч Япония — Хорватия

Хорватия в последнее время играет очень прагматично — что на ЧМ, что в Лиге наций редко была участником результативных матчей. Семь из 12 завершились «низом» по голам. У Японии ТМ 2.5 зашел в девяти случаях из 17. Но нужно учитывать уровень напряжения — цена ошибки в Катаре значительно выше.

«Синие самураи» как менее статусные ребята и с уступающими по классу исполнителями наверняка сыграют более закрыто. Но и «Шашечные» не станут всей командой лезть вперед: будут аккуратно расшатывать оборону в поиске ошибок, но с целью не допустить контратаку — немцы и испанцы на этом уже попались. Много голов в такой встрече ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.64.