5 декабря первый матч в плей-офф чемпионата мира в Катаре проведет один из главных фаворитов турнира — Бразилия. Команда Тите встретится с Южной Кореей на арене «Стадион 974» в Дохе. Француз Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не сомневаются в победе пентакампеонов: поставить на успех бразильцев в основное время можно с коэффициентом 1.31, вероятность — примерно 76%. Выигрыш «Азиатских тигров» доступен с котировкой 12.0 (7%), ничья идет за 5.60 (17%).

Считаете, что корейцы не уступят после 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 5600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают гигантское преимущество «Селесао»:

• победа 2:0 идет за 5.20;

• 1:0 — за 5.80;

• разгром 3:0 — за 6.90.

Аналитики допускают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.08.

Бразилия в Катаре забила лишь три мяча и только однажды отличилась больше одного раза за игру. Индивидуальный тотал «Селесао» больше 1.5 гола доступен за 1.45, ИТМ1 (1.5) — за 2.75.

Корейцы оформили четыре мяча и в двух играх, в которых забивали по два мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 6.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.10.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года

К матчу с Кореей, возможно, восстановится капитан и главная звезда бразильцев Неймар. Нападающий «ПСЖ» уже тренировался с командой. Ней усилит и так мощную атаку пентакампеонов, в которой зажигают Ришарлисон, Винисиус и другие звезды. За три матча «Селесао» набрали 5.3 балла xG, но отличились лишь три раза. Бразилия в каждом матче имела кучу шансов и постоянно угрожала оппонентам: за групповой этап нанесла 56 ударов. При этом бразильцы отлично защищаются: пропустили лишь в ничего не значащем матче с Камеруном (0:1), а Сербии и Швейцарии не позволили даже пробить в створ ворот Алиссона.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.87.