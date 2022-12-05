Бразилия — Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года
5 декабря первый матч в плей-офф чемпионата мира в Катаре проведет один из главных фаворитов турнира — Бразилия. Команда Тите встретится с Южной Кореей на арене «Стадион 974» в Дохе. Француз Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не сомневаются в победе пентакампеонов: поставить на успех бразильцев в основное время можно с коэффициентом 1.31, вероятность — примерно 76%. Выигрыш «Азиатских тигров» доступен с котировкой 12.0 (7%), ничья идет за 5.60 (17%).
Считаете, что корейцы не уступят после 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 5600 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают гигантское преимущество «Селесао»:
• победа 2:0 идет за 5.20;
• 1:0 — за 5.80;
• разгром 3:0 — за 6.90.
Аналитики допускают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.08.
Бразилия в Катаре забила лишь три мяча и только однажды отличилась больше одного раза за игру. Индивидуальный тотал «Селесао» больше 1.5 гола доступен за 1.45, ИТМ1 (1.5) — за 2.75.
Корейцы оформили четыре мяча и в двух играх, в которых забивали по два мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 6.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.10.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года
К матчу с Кореей, возможно, восстановится капитан и главная звезда бразильцев Неймар. Нападающий «ПСЖ» уже тренировался с командой. Ней усилит и так мощную атаку пентакампеонов, в которой зажигают Ришарлисон, Винисиус и другие звезды. За три матча «Селесао» набрали 5.3 балла xG, но отличились лишь три раза. Бразилия в каждом матче имела кучу шансов и постоянно угрожала оппонентам: за групповой этап нанесла 56 ударов. При этом бразильцы отлично защищаются: пропустили лишь в ничего не значащем матче с Камеруном (0:1), а Сербии и Швейцарии не позволили даже пробить в створ ворот Алиссона.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2