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Бразилия — Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира 5 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Бразилии после матча со Швейцарией.
Фото Global Look Press

5 декабря первый матч в плей-офф чемпионата мира в Катаре проведет один из главных фаворитов турнира — Бразилия. Команда Тите встретится с Южной Кореей на арене «Стадион 974» в Дохе. Француз Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер».

Чемпионат мира. 1/8 финала
05 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Бразилия
Корея

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не сомневаются в победе пентакампеонов: поставить на успех бразильцев в основное время можно с коэффициентом 1.31, вероятность — примерно 76%. Выигрыш «Азиатских тигров» доступен с котировкой 12.0 (7%), ничья идет за 5.60 (17%).

Считаете, что корейцы не уступят после 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 5600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают гигантское преимущество «Селесао»:

• победа 2:0 идет за 5.20;

• 1:0 — за 5.80;

• разгром 3:0 — за 6.90.

Аналитики допускают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.08.

Бразилия в Катаре забила лишь три мяча и только однажды отличилась больше одного раза за игру. Индивидуальный тотал «Селесао» больше 1.5 гола доступен за 1.45, ИТМ1 (1.5) — за 2.75.

Корейцы оформили четыре мяча и в двух играх, в которых забивали по два мяча. ИТБ2 (1.5) идет за 6.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.10.

Неймар и&nbsp;Габи Жезус. В сборной Бразилии эпидемия травм перед матчем с Кореей. И потеря Неймара не самая критичная

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Бразилия — Южная Корея 5 декабря 2022 года

К матчу с Кореей, возможно, восстановится капитан и главная звезда бразильцев Неймар. Нападающий «ПСЖ» уже тренировался с командой. Ней усилит и так мощную атаку пентакампеонов, в которой зажигают Ришарлисон, Винисиус и другие звезды. За три матча «Селесао» набрали 5.3 балла xG, но отличились лишь три раза. Бразилия в каждом матче имела кучу шансов и постоянно угрожала оппонентам: за групповой этап нанесла 56 ударов. При этом бразильцы отлично защищаются: пропустили лишь в ничего не значащем матче с Камеруном (0:1), а Сербии и Швейцарии не позволили даже пробить в створ ворот Алиссона.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.87.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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