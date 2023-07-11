11 июля россиянин Роман Сафиуллин в 1/4 финала Уимблдона сыграет с Янником Синнером из Италии. Теннисисты выйдут на корт не ранее 16.30 по московскому времени, увидеть игру в прямом эфире в России не получится. Счет личных встреч между спортсменами — 1:0 в пользу восьмой ракетки мира.

Букмекерская компания Olimpbet уверена в легкой победе Синнера. Коэффициент на итальянца — 1.15, что составляет около 83% вероятности. Триумф Сафиуллина идет за 5.74 (17%).

Россиянин вышел в четвертьфинал «Большого шлема» впервые в карьере и дебютирует в топ-50 рейтинга. Ставка в 1000 рублей на Романа в случае новой сенсации в его исполнении принесет 3040 рублей.

Тотал больше 35.5 гейма оценили в 1.97, ТМ 35.5 — в 1.88.

Аналитики назвали счет 3:0 в пользу Янника наиболее возможным итогом встречи, он доступен за 1.79.

Единственная встреча соперников завершилась сухой викторией восьмой ракетки мира (2:0). На то, что Сафиуллин сможет взять у Синнера хотя бы один сет, предложили котировку 1.83.

Викторию итальянца с форой (-6.5) можно взять за 2.05, а успех россиянина с гандикапом (+6.5) — за 1.81.

На наличие тай-брейка дали котировку 1.84, на его отсутствие — 1.86.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Роман Сафиуллин

25-летний россиянин — одна из главных сенсаций мужской сетки Уимблдона. В предыдущем круге он расправился с 29-м номером рейтинга Денисом Шаповаловым и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Соперник очень силен — восьмая ракетка мира из Италии, который уже однажды обыграл Сафиуллина. Правда, это было в Сиднее — на траве Роман и Янник еще не встречались. Немаловажный фактор, который стоит учитывать. К тому же Синнеру предстоит столкнуться с проблемой быстрого восстановления после напряженных матчей в предыдущих раундах.

Итальянец хорош на подаче и обладает всеми ключевыми качествами для конкурентоспособной борьбы на траве. Сафиуллин показывал решительный теннис на протяжении всего турнира и, кажется, еще не исчерпал свой потенциал на британском «мейджоре». Если россиянин минимизирует собственные невынужденные ошибки и сможет использовать уязвимости в игре Синнера, то этот матч не закончится всухую.

Рекомендуемая ставка: Сафиуллин заберет как минимум один сет за 1.83.

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