Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Янник Синнер — Роман Сафиуллин: прогноз на матч Уимблдона 11 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Янник Синнер — Роман Сафиуллин 11 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

11 июля россиянин Роман Сафиуллин в 1/4 финала Уимблдона сыграет с Янником Синнером из Италии. Теннисисты выйдут на корт не ранее 16.30 по московскому времени, увидеть игру в прямом эфире в России не получится. Счет личных встреч между спортсменами — 1:0 в пользу восьмой ракетки мира.

Леандро Андраде (&laquo;Карабах&raquo;). «Линкольн» — «Карабах»: «скакуны» возьмут резвый старт в квалификации Лиги чемпионов

Букмекерская компания Olimpbet уверена в легкой победе Синнера. Коэффициент на итальянца — 1.15, что составляет около 83% вероятности. Триумф Сафиуллина идет за 5.74 (17%).

Россиянин вышел в четвертьфинал «Большого шлема» впервые в карьере и дебютирует в топ-50 рейтинга. Ставка в 1000 рублей на Романа в случае новой сенсации в его исполнении принесет 3040 рублей.

Тотал больше 35.5 гейма оценили в 1.97, ТМ 35.5 — в 1.88.

Аналитики назвали счет 3:0 в пользу Янника наиболее возможным итогом встречи, он доступен за 1.79.

Единственная встреча соперников завершилась сухой викторией восьмой ракетки мира (2:0). На то, что Сафиуллин сможет взять у Синнера хотя бы один сет, предложили котировку 1.83.

Викторию итальянца с форой (-6.5) можно взять за 2.05, а успех россиянина с гандикапом (+6.5) — за 1.81.

На наличие тай-брейка дали котировку 1.84, на его отсутствие — 1.86.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Роман Сафиуллин

25-летний россиянин — одна из главных сенсаций мужской сетки Уимблдона. В предыдущем круге он расправился с 29-м номером рейтинга Денисом Шаповаловым и впервые в карьере сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Соперник очень силен — восьмая ракетка мира из Италии, который уже однажды обыграл Сафиуллина. Правда, это было в Сиднее — на траве Роман и Янник еще не встречались. Немаловажный фактор, который стоит учитывать. К тому же Синнеру предстоит столкнуться с проблемой быстрого восстановления после напряженных матчей в предыдущих раундах.

Итальянец хорош на подаче и обладает всеми ключевыми качествами для конкурентоспособной борьбы на траве. Сафиуллин показывал решительный теннис на протяжении всего турнира и, кажется, еще не исчерпал свой потенциал на британском «мейджоре». Если россиянин минимизирует собственные невынужденные ошибки и сможет использовать уязвимости в игре Синнера, то этот матч не закончится всухую.

Рекомендуемая ставка: Сафиуллин заберет как минимум один сет за 1.83.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
0
Читайте также
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости