Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Андрей Рублев — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 11 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Новак Джокович 11 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

11 июля вторая ракетка России Андрей Рублев встретится с Новаком Джоковичем из Сербии. Четвертьфинальный поединок Уимблдона стартует не ранее 17.00 по московскому времени. Британский «мейджор» в России не транслируют. В личных встречах преимущество за вторым номером мирового рейтинга — 3:1.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Кристофер Юбэнкс: прогноз на матч Уимблдона 12 июля 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Джоковичу: взять триумф второй ракетки мира можно за 1.07, это примерно 89% вероятности. Аналитики почти не верят в успех Рублева: он доступен за 9.50 (11%).

Андрей обыграл Новака лишь однажды — в апреле прошлого года в финале грунтового турнира в Белграде. Ставка в 1000 рублей на россиянина при благоприятном исходе принесет 9500 рублей.

Тотал больше 32.5 гейма оценен в 1.83, ТМ 32.5 — в 2.01.

Также предложен ряд ставок на выигрыш одного из спортсменов с форой:

• Ф1(7.5) — за 1.59, Ф2(-7.5) — за 2.40;

• Ф1(6.5) — за 2.14, Ф2(-6.5) — за 1.75;

• Ф1(5.5) — за 2.77, Ф2(-5.5) — за 1.46.

Счет 3:0 в пользу серба идет за 1.54 — это самый возможный итог матча, по версии экспертов. Именно так закончилась предыдущая встреча соперников в 1/4 турнира «Большого шлема». При этом на победу Рублева хотя бы в одной партии представлен коэффициент 2.18.

Эксперты склоняются к тому, что в матче возможен тай-брейк: этот вариант дали за 1.67. Обратный рынок — за 2.97.

Роман Сафиуллин. Янник Синнер — Роман Сафиуллин: прогноз на матч Уимблдона 11 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Новак Джокович

Спустя шесть месяцев после четвертьфинального поединка на Открытом чемпионате Австралии россиянин и серб снова зарубятся за выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Предыдущая разборка закончилась триумфом Ноле в трех сетах. Но на этот раз сухарь второй ракетки мира под вопросом. Во-первых, Рублев подойдет к сражению сильно свежее Джокера: между пятисетовиком Андрея с Бубликом и поединком серба с Хуркачем, который вместил в себя четыре партии, прошли ровно сутки.

Россиянин тоже наверняка ощутит последствия изнурительной недели — без потери сетов он закрыл только один матч, еще в первом круге. Поэтому, даже будучи утомленным, Джокович остается фаворитом. Но свежие ноги Андрея и приобретенные знания того, как противостоять Новаку, помешают сербу закончить встречу всухую.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 сетов за 2.18.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Андрей Рублев
Новак Джокович
0
Читайте также
Песков подтвердил информацию о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным
Эрдоган назвал новое условие для одобрения заявки Швеции в НАТО
Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину свыше 11 тыс. иностранных наемников
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янник Синнер — Роман Сафиуллин: прогноз на матч Уимблдона 11 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости