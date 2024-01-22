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Рублев девять раз проигрывал в четвертьфинале ТБШ. Синнер — не лучший соперник, чтобы прервать серию

Прогноз на матч Australian Open Янник Синнер — Андрей Рублев 23 января 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Getty Images

23 января российский теннисист Андрей Рублев поспорит с итальянцем Янником Синнером за полуфинал Australian Open. Встреча четвертой и пятой ракеток мира пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется не ранее 12.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Синнера.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение итальянцу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность данного исхода — примерно 75%. Успех Рублева котируется за 4.00 (25%).

Последние два матча между этими игроками завершились сухими победами Синнера со счетом 2:0. Вариант, при котором в Мельбурне он закроет Рублева 3:0, идет за 2.70.

Если Андрей не уступит с разницей больше пяти геймов, сыграет коэффициент 1.78. Если же Янник выиграет с преимуществом хотя бы в шесть геймов, пройдет ставка за 2.04.

Тотал больше 36.5 гейма доступен за 1.70, ТМ 36.5 — за 2.03. Есть и другие варианты: ТБ 37.5 за 1.77 и ТМ 37.5 за 1.93.

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Выигрыш Рублева по эйсам можно оформить за 3.60, Синнера — за 1.37, ничью по этому показателю — за 14.0.

Тотал больше 5.5 брейка в матче оценен в 1.55, ТМ 5.5 — за 2.30.

В линии ФОНБЕТ есть несколько очень интересных вариантов для ставок. Например:

  • медицинский тайм-аут в матче — за 3.20;

  • встреча будет продолжаться больше трех часов — за 1.50;

  • игрок умышленно сломает ракетку — за 7.00;

  • подающий проиграет гейм под ноль — за 1.95.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Андрей Рублев

Для Андрея Рублева предстоящий матч — момент икс. Российский теннисист девять раз оступался на этой стадии и никогда не выходил в полуфинал на «Шлеме». И вот у него появилась еще одна возможность прервать злополучную серию. Правда, соперник для этого совсем не подходящий — находящийся в отличной форме Янник Синнер, который выиграл у Андрея оба матча в прошлом году. Причем без потери сета.

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Впрочем, есть надежда, что довольно быстрые австралийские корты помогут Рублеву навязать противнику ожесточенную борьбу и свой ритм. Тем более в матчах против Сейбота, Корды и особенно де Минаура Андрей показал характер, так что сдаться в трех сетах он не должен. А это значит, что эйсов и двойных ошибок будет чуть больше, чем обычно.

Шесть даблфолтов на двоих соперники выполнить обязаны, потому что оба понимают — если не подать первый мяч, тогда мягкий второй противник забьет навылет. А это значит, что каждый будет рисковать, чтобы не дарить легких очков. Ошибки будут неизбежны.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 двойной ошибки в матче за 2.25.

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Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Янник Синнер
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2
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
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13
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15
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