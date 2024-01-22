Рублев девять раз проигрывал в четвертьфинале ТБШ. Синнер — не лучший соперник, чтобы прервать серию
23 января российский теннисист Андрей Рублев поспорит с итальянцем Янником Синнером за полуфинал Australian Open. Встреча четвертой и пятой ракеток мира пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется не ранее 12.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:2 в пользу Синнера.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение итальянцу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность данного исхода — примерно 75%. Успех Рублева котируется за 4.00 (25%).
Последние два матча между этими игроками завершились сухими победами Синнера со счетом 2:0. Вариант, при котором в Мельбурне он закроет Рублева 3:0, идет за 2.70.
Если Андрей не уступит с разницей больше пяти геймов, сыграет коэффициент 1.78. Если же Янник выиграет с преимуществом хотя бы в шесть геймов, пройдет ставка за 2.04.
Тотал больше 36.5 гейма доступен за 1.70, ТМ 36.5 — за 2.03. Есть и другие варианты: ТБ 37.5 за 1.77 и ТМ 37.5 за 1.93.
Выигрыш Рублева по эйсам можно оформить за 3.60, Синнера — за 1.37, ничью по этому показателю — за 14.0.
Тотал больше 5.5 брейка в матче оценен в 1.55, ТМ 5.5 — за 2.30.
В линии ФОНБЕТ есть несколько очень интересных вариантов для ставок. Например:
-
медицинский тайм-аут в матче — за 3.20;
-
встреча будет продолжаться больше трех часов — за 1.50;
-
игрок умышленно сломает ракетку — за 7.00;
-
подающий проиграет гейм под ноль — за 1.95.
Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Андрей Рублев
Для Андрея Рублева предстоящий матч — момент икс. Российский теннисист девять раз оступался на этой стадии и никогда не выходил в полуфинал на «Шлеме». И вот у него появилась еще одна возможность прервать злополучную серию. Правда, соперник для этого совсем не подходящий — находящийся в отличной форме Янник Синнер, который выиграл у Андрея оба матча в прошлом году. Причем без потери сета.
Впрочем, есть надежда, что довольно быстрые австралийские корты помогут Рублеву навязать противнику ожесточенную борьбу и свой ритм. Тем более в матчах против Сейбота, Корды и особенно де Минаура Андрей показал характер, так что сдаться в трех сетах он не должен. А это значит, что эйсов и двойных ошибок будет чуть больше, чем обычно.
Шесть даблфолтов на двоих соперники выполнить обязаны, потому что оба понимают — если не подать первый мяч, тогда мягкий второй противник забьет навылет. А это значит, что каждый будет рисковать, чтобы не дарить легких очков. Ошибки будут неизбежны.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 двойной ошибки в матче за 2.25.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5