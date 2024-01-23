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Сегодня, 08:15

«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 23 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 23 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Герман Рубцов («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

23 января «Спартак» в выездном матче КХЛ сойдется с московским соседом — «Динамо». Игра состоится на «ВТБ Арене», начало запланировано на 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир начнется за 15 минут до старта поединка.

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Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.95, вероятность — около 50%. «Мирный» исход и победа гостей предложены с одинаковой котировкой 3.90 (25%).

Триумф «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов дан за 1.50, этот рынок на «Спартак» оценен в 2.60.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 2.15, Ф2(+1) — за 1.70;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

Рынок на то, что каждая из команд забьет минимум дважды, оценен в 1.70. Обратную опцию можно взять за 2.02.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Красно-белые находятся в плачевной форме: потерпели девять поражений в 11 предыдущих играх регулярки, одно из которых было от «Динамо» (2:3 ОТ). Бело-голубые же, наоборот, на подъеме: оформили шесть побед в семи последних матчах и борются за лидерство в Западной конференции. Статистика личных встреч тоже немного на стороне хозяев — они были сильнее в шести прошлых противостояниях из 10.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 1.95.

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Рублев девять раз проигрывал в четвертьфинале ТБШ. Синнер — не лучший соперник, чтобы прервать серию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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