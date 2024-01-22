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Гусев оторвется от Голдобина, а «Динамо» — от «Спартака»? Красно-белые не перестают проигрывать

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 23 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Никита Гусев вместе с партнерами по «Динамо».
Фото Официальный сайт «Динамо»
Подопечные Алексея Жамнова в печальной форме.

23 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится московское дерби — сойдутся «Динамо» и «Спартак». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 23 января 2024 года

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: победа «Динамо» в основное время доступна с котировкой 1.95, это примерно 50% вероятности. Триумф красно-белых доступен за 3.90 (25%), ничья идет с таким же коэффициентом.

Успех бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.50, этот рынок на «Спартак» дан за 2.60.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 2.15, Ф2(+1) — за 1.70;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.60, ТМ 4.5 — в 2.25. Команды входят в число одних из самых результативных в лиге.

Поставить на непоражение «Динамо» в основное время и тотал больше 4.5 шайбы можно за 2.10.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 января 2024 года

Команды идут в группе лидеров Западной конференции: хозяева занимают вторую строчку, гости — четвертую. При этом состояние соперников очень сильно отличается. Бело-голубые в семи предыдущих матчах регулярного чемпионата уступили только однажды. Причем одна из побед за этот период была добыта именно над «Спартаком» (3:2 в овертайме). 23 января коллективы встретятся уже в пятый раз за сезон.

Красно-белые же стремительно теряют позиции: не так давно шли во главе «Запада», но девять поражений в предыдущих 11 поединках серьезно откинули команду. Однозначно, подопечные Алексея Жамнова столкнулись с тяжелым календарем — за это время столкнулись с ЦСКА, СКА, «Металлургом», «Авангардом», «Динамо», но также потеряли очки с «Витязем» (4:5 ОТ), «Торпедо» (1:2 Б), минским «Динамо» (1:3).

При этом «Спартак» остается самой результативной командой КХЛ: в среднем за 60 минут москвичи отличились 3.38 раза, а всего настреляли 186 шайб в 55 матчах. Второй бомбардир регулярки Николай Голдобин выступает как раз за красно-белых: у нападающего уже 65 баллов (31+34). Правда, в последнее время Илья Ковальчук и компания не показывают привычной яркости — хотя бы три шайбы забросили лишь в трех из 11 игр.

«Динамо» отличается 3.13 раза за три периода — это четвертый показатель в КХЛ. Также за команду выступает лучший бомбардир лиги Никита Гусев: у него уже 70 очков (19+51) — также он является лучшим ассистентом регулярки, а в предыдущем матче против минского «Динамо» (4:1) поучаствовал во всех голах бело-голубых (1+3).

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак»

Матчи команд в этом сезоне получались яркими: в трех случаях из четырех они забрасывали минимум по шесть шайб в основное время, только предыдущая разборка закончилась тривиальной победой «Динамо» в овертайме (3:2). Вероятно, в предстоящей игре бело-голубым будет проще: «Спартак» находится в мрачной форме — выиграл всего дважды в 11 последних поединках, а в семи из девяти прошлых встреч пропустил минимум трижды. Бело-голубые же в среднем по сезону отличаются чуть больше трех раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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