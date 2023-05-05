Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев: российский теннисист выйдет в крупнейший финал в карьере
5 мая воспрявший российский теннисист Аслан Карацев поборется за выход в финал «мастерса» в Мадриде. Его соперником в 1/2 турнира станет немец Ян-Леннард Штруфф. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Аслана.
Российский спортсмен — небольшой фаворит предстоящего матча, считает букмекерская компания Olimpbet. На победу Карацева можно поставить с коэффициентом 1.86, что примерно 53% вероятности исхода. Успех Штруффа предложен за 1.99 (47%).
Ставка в 1000 рублей на немецкого игрока в случае его выигрыша практически удвоит поставленные деньги, принеся 1990 рублей.
Победа Яна-Леннарда с форой (+1.5) гейма идет за 1.78, триумф Аслана с гандикапом (-1.5) — за 2.09.
Тотал больше 24.5 гейма можно оформить за 1.96, ТМ 24.5 — за 1.87. Теннисисты встречались на этом же турнире в квалификации и тогда не разыграли даже 20 геймов.
На успех Аслана хотя бы в одной партии котировка — 1.33, Яна-Леннарда — 1.37.
Эксперты считают, что Карацеву по силам повторить успех отборочного раунда и снова обыграть Штруффа в двух сетах. На счет 2:0 коэффициент — 2.95.
Прогноз и ставка на матч Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев
На «мастерсе» в Мадриде произошло невообразимое. Сам факт того, что в полуфинале «тысячника» сыграют 121-я и 65-я ракетки мира, — уже удивителен. Но интереснее то, что Карацев и Штруфф уже играли на этом турнире — в финале квалификации Аслан оказался сильнее (6:4, 6:2). Таким образом он попал в основу напрямую, а Ян-Леннард — лаки-лузером.
С тех пор теннисисты провели и выиграли по пять матчей, причем Карацев отправил отдыхать Медведева и де Минаура, а Штруфф — Циципаса и набравшего ход Лайовича. Именно матч с греком может стоить немцу финала. Во-первых, Ян-Леннард промучился со Стефаносом три сета, в отличие от Карацева, который победил китайца Чжан в двух. Во-вторых, матч Аслана завершился в дневную сессию, тогда как Штруфф бился до позднего вечера.
Ну и в целом Карацеву есть чем бить соперника. Если Ян-Леннард по большей части рассчитывает на подачу, то Аслан на этом турнире очень хорош в розыгрышах, а его кроссы изматывали любого противника. Технический арсенал и лучшая готовность помогут Карацеву впервые в карьере выйти в финал «мастерса».
Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 1.86.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
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2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5