5 мая воспрявший российский теннисист Аслан Карацев поборется за выход в финал «мастерса» в Мадриде. Его соперником в 1/2 турнира станет немец Ян-Леннард Штруфф. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Аслана.

Российский спортсмен — небольшой фаворит предстоящего матча, считает букмекерская компания Olimpbet. На победу Карацева можно поставить с коэффициентом 1.86, что примерно 53% вероятности исхода. Успех Штруффа предложен за 1.99 (47%).

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Победа Яна-Леннарда с форой (+1.5) гейма идет за 1.78, триумф Аслана с гандикапом (-1.5) — за 2.09.

Тотал больше 24.5 гейма можно оформить за 1.96, ТМ 24.5 — за 1.87. Теннисисты встречались на этом же турнире в квалификации и тогда не разыграли даже 20 геймов.

На успех Аслана хотя бы в одной партии котировка — 1.33, Яна-Леннарда — 1.37.

Эксперты считают, что Карацеву по силам повторить успех отборочного раунда и снова обыграть Штруффа в двух сетах. На счет 2:0 коэффициент — 2.95.

Прогноз и ставка на матч Ян-Леннард Штруфф — Аслан Карацев

На «мастерсе» в Мадриде произошло невообразимое. Сам факт того, что в полуфинале «тысячника» сыграют 121-я и 65-я ракетки мира, — уже удивителен. Но интереснее то, что Карацев и Штруфф уже играли на этом турнире — в финале квалификации Аслан оказался сильнее (6:4, 6:2). Таким образом он попал в основу напрямую, а Ян-Леннард — лаки-лузером.

С тех пор теннисисты провели и выиграли по пять матчей, причем Карацев отправил отдыхать Медведева и де Минаура, а Штруфф — Циципаса и набравшего ход Лайовича. Именно матч с греком может стоить немцу финала. Во-первых, Ян-Леннард промучился со Стефаносом три сета, в отличие от Карацева, который победил китайца Чжан в двух. Во-вторых, матч Аслана завершился в дневную сессию, тогда как Штруфф бился до позднего вечера.

Ну и в целом Карацеву есть чем бить соперника. Если Ян-Леннард по большей части рассчитывает на подачу, то Аслан на этом турнире очень хорош в розыгрышах, а его кроссы изматывали любого противника. Технический арсенал и лучшая готовность помогут Карацеву впервые в карьере выйти в финал «мастерса».

Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 1.86.

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