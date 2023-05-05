«Лидс» выдернул Эллардайса с пенсии во имя спасения в АПЛ. Получится ли у Биг Сэма остановить Холанна и компанию?
6 мая в 35-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Лидс». Встреча состоится на «Этихад Стэдиум». Арбитр Энди Мэдли даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» 6 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.17, что составляет примерно 83% вероятности. Выигрыш гостей оценен котировкой 15.75 (6%) — это наименее ожидаемый исход матча. Ничья идет за 8.50 (11%).
Сэм Эллардайс не тренировал два года и прервал отпуск, чтобы оставить «Лидс» в АПЛ. Верите, что назначение легенды встряхнет «павлинов» и они отберут очки у борющегося за титул «Сити»? Опция Х2 доступна за 5.51.
Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше трех мячей доступен за 1.46, обратный вариант — за 2.82. Игры «горожан» часто радуют результативностью — ТБ 2.5 зашел в последних шести поединках чемпионата.
Белые отличились в девяти турах подряд, голевая серия манкунианцев еще длиннее — 19 встреч во всех соревнованиях. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.92, «обе забьют — нет» дан за 1.89.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на сухую викторию «Сити»:
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«Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз и анализ матча 35-го тура АПЛ 6 мая 2023 года
5 февраля «горожане» проиграли третий раз с начала 2023 года — на выезде «Тоттенхэму» (0:1). После этого что-то переосмыслили и с тех пор стали удивительно хороши: в 19 матчах за три месяца ноль поражений и всего три ничьих во всех турнирах. Непогрешимая форма «Сити» напугала «Арсенал», который разбазарил накопленное за сезон преимущество и пропустил Гвардиолу и компанию на первое место в АПЛ. Параллельно манкунианцы добрались до финала Кубка Англии, а на следующей неделе схлестнутся в первом полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Сити» летит к треблу на межгалактических скоростях: за уже упомянутые 19 игр небесно-голубые оформляют ровно три мяча в среднем за 90 минут. Особенно ярко зажигает Эрлинг Холанн: в прошлом туре норвежец переписал рекорд АПЛ по голам за сезон. Точный выстрел в ворота «Вест Хэма» стал уже 35-м по счету в нынешнем чемпионате. Это на один больше, чем у предыдущих рекордсменов — Алана Ширера и Энди Коула. Достижение Холанна становится еще солиднее, если вспомнить, что предыдущая планка продержалась 28 лет и была установлена, когда в лиге играли 42 матча. Всего в дебютном сезоне на «Этихаде» на счету Эрлинга 51 мяч за 45 поединков во всех соревнованиях.
С обороной у манкунианцев тоже порядок: на отрезке после 5 февраля пропустили жалкие 0.6 гола за встречу. В лазарете находится лишь один футболист, но чрезвычайно важный для тактических построений Пепа Гвардиолы, — Кевин де Брейне. Впрочем, «Фулхэм» (2:1) и «Вест Хэм» (3:0) перемололи и без бельгийца — значит, с «Лидсом» тоже по силам справиться без него. Для «Сити» главное, чтобы полузащитник вернулся в строй к первому полуфиналу ЛЧ.
«Павлины» подкрались к бездне: в недавних 10 турах победили только дважды. Столько же раз сыграли вничью, но поражений все равно было сильно больше — целых шесть. Неудача на «Этихаде» с высокой долей вероятности отправит «Лидс» в зону вылета.
Спасать белых от вояжа в чемпионшип позвали главного мастера по сохранению прописки в АПЛ — Сэма Эллардайса. Тренер пять раз подряд подхватывал борющиеся за выживание клубы по ходу сезона и во всех случаях уберег их от провала.
Правда, Биг Сэм не тренировал уже два года — взял паузу после того, как не спас «Вест Бромвич» в 2021-м и оборвал свою счастливую серию. Да и ранее Эллардайс приходил в стоящие на вылет клубы не позже декабря. Учитывая эти обстоятельства и сложный календарь «Лидса» на финише, выполнить задачу будет сложно.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Лидс»
Небесно-голубые не проигрывают ровно три месяца, и нет никаких видимых причин тому, что хозяева «Этихада» вдруг получат подножку от хромающего «Лидса».
«Сити» не терял очки в АПЛ с 18 февраля (выездная ничья с «Ноттингем Форест» — 1:1). А дома это случилось только дважды за сезон, и очень давно — в ноябре против «Брентфорда» (1:2) и в декабре с «Эвертоном» (1:1). В предыдущих шести турах чемпионата манкунианцы лишь раз оформили меньше трех мячей — повезло «Фулхэму» (2:1). Трижды парни Гвардиолы закидывали соперникам четыре гола.
Единственное, на что может уповать «Лидс», так это на установку Пепа поберечь силы перед поездкой в Мадрид на полуфинал ЛЧ против «Реала». Но «горожане» рубятся за титул и наверняка желают забрать его как можно скорее. Поэтому поблажек от лидера таблицы «павлинам» ждать не стоит. Даже из уважения к заслугам Эллардайса.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 3.5 за 1.81.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
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Квинси Промес
Спартак
|17
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
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Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
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Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5