«Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч НХЛ 6 мая 2023 года
6 мая состоится второй матч полуфинальной серии НХЛ от Восточной конференции между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдет на льду «Пи-Эн-Си-Арены» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не транслируют заокеанскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у оппонентов примерно равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 39% вероятности исхода. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%). Ничья идет за 3.90 (24%).
Ждете вторую подряд викторию «Кейнс»? Ставка в 1000 рублей на «Каролину» при благоприятном результате принесет 2450 рублей.
«Харрикейнз» в первом матче серии разгромили соперника (5:1), хотя две последние встречи команд в регулярном чемпионате закончились победами «Нью-Джерси». Поставить на то, что в предстоящей схватке «Девилз» хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.55.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.02, Ф2(+1.5) — за 1.35;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.19, Ф1(+1.5) — за 1.32.
Эксперты не уверены, что второй поединок серии повторит по результативности первый: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 2.06, ТМ 5.5 — за 1.76. За четыре свидания в регулярном чемпионате только в половине игр клубы забили на двоих минимум по шесть голов.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси»
«Каролина» и «Нью-Джерси» — одни из лучших команд прошедшего регулярного сезона НХЛ (заняли второе и третье места на «Востоке» соответственно). И в очных встречах в регулярке у соперников тоже равенство: «Харрикейнз» и «Девилз» оформили по две победы, причем по одной дома и в гостях. Но в плей-офф «Девс» пока не впечатляют. В первой стадии они прошли «Нью-Йорк Рейнджерс» только по итогам семи матчей серии, проиграв в первых двух по 1:5. Противостояние с «Каролиной» тоже началось с поражения 1:5.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.87.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5