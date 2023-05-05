6 мая состоится второй матч полуфинальной серии НХЛ от Восточной конференции между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдет на льду «Пи-Эн-Си-Арены» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не транслируют заокеанскую лигу.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у оппонентов примерно равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 39% вероятности исхода. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%). Ничья идет за 3.90 (24%).

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«Харрикейнз» в первом матче серии разгромили соперника (5:1), хотя две последние встречи команд в регулярном чемпионате закончились победами «Нью-Джерси». Поставить на то, что в предстоящей схватке «Девилз» хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.55.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.02, Ф2(+1.5) — за 1.35;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.19, Ф1(+1.5) — за 1.32.

Эксперты не уверены, что второй поединок серии повторит по результативности первый: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 2.06, ТМ 5.5 — за 1.76. За четыре свидания в регулярном чемпионате только в половине игр клубы забили на двоих минимум по шесть голов.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси»

«Каролина» и «Нью-Джерси» — одни из лучших команд прошедшего регулярного сезона НХЛ (заняли второе и третье места на «Востоке» соответственно). И в очных встречах в регулярке у соперников тоже равенство: «Харрикейнз» и «Девилз» оформили по две победы, причем по одной дома и в гостях. Но в плей-офф «Девс» пока не впечатляют. В первой стадии они прошли «Нью-Йорк Рейнджерс» только по итогам семи матчей серии, проиграв в первых двух по 1:5. Противостояние с «Каролиной» тоже началось с поражения 1:5.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.87.

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