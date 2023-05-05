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«Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч НХЛ 6 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 6 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Каролины Харрикейнз».
Фото Global Look Press

6 мая состоится второй матч полуфинальной серии НХЛ от Восточной конференции между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдет на льду «Пи-Эн-Си-Арены» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России легально не транслируют заокеанскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у оппонентов примерно равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.45, что составляет приблизительно 39% вероятности исхода. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%). Ничья идет за 3.90 (24%).

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«Харрикейнз» в первом матче серии разгромили соперника (5:1), хотя две последние встречи команд в регулярном чемпионате закончились победами «Нью-Джерси». Поставить на то, что в предстоящей схватке «Девилз» хотя бы не уступит в основное время, можно за 1.55.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.02, Ф2(+1.5) — за 1.35;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.19, Ф1(+1.5) — за 1.32.

Эксперты не уверены, что второй поединок серии повторит по результативности первый: тотал больше 5.5 шайбы доступен за 2.06, ТМ 5.5 — за 1.76. За четыре свидания в регулярном чемпионате только в половине игр клубы забили на двоих минимум по шесть голов.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси»

«Каролина» и «Нью-Джерси» — одни из лучших команд прошедшего регулярного сезона НХЛ (заняли второе и третье места на «Востоке» соответственно). И в очных встречах в регулярке у соперников тоже равенство: «Харрикейнз» и «Девилз» оформили по две победы, причем по одной дома и в гостях. Но в плей-офф «Девс» пока не впечатляют. В первой стадии они прошли «Нью-Йорк Рейнджерс» только по итогам семи матчей серии, проиграв в первых двух по 1:5. Противостояние с «Каролиной» тоже началось с поражения 1:5.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.87.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
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Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар

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Зенит

 8
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 15 1 2
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