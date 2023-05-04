«Реал» отказался от борьбы в чемпионате ради Кубка и ЛЧ. Теперь Бензема и Винисиус настроены растерзать «Осасуну»

Француз и бразилец пропустили матч против «Реала Сосьедад».

6 мая мадридский «Реал» может стать 20-кратным победителем Кубка Испании. В решающем матче розыгрыша-2022/23 соперником команды Карло Анчелотти станет не привычные «Барселона» или «Атлетико», а скромная «Осасуна». Встреча команд состоится в 23.00 по московскому времени в Севилье на арене «Эстадио де-ла-Картуха». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3».

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна» 6 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Реал» не испытает проблем в финале. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого результата — примерно 74%. Ничья доступна за 5.41 (18%), успех «Осасуны» — за 8.50 (8%).

Считаете, что памплонцы доползут до дополнительного времени? Вариант Х2 оценен в 3.31.

Также можете подстраховать номинальных гостей с форой (+1.5) гола за 1.88. Правда, учитывайте, что три из пяти предыдущих матчей мадридцы выиграли у «Осасуны» с разницей в два мяча. Ф1(-1.5) идет за 1.97.

Приятный коэффициент 1.64 на ТБ 2.5, а на ТМ 2.5 — 2.33.

«Реал» пять раз участвовал в финале Кубка Испании в XXI веке и в четырех случаях обменялся с соперниками голами. Вариант «обе забьют» предложен за 1.97, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Принесет ли Бензема очередной трофей своему клубу? На его гол в финале котировка — 1.57, на точный удар Винисиуса — 2.25.

Эксперты уверены, что «Реал» победит в основное время (1.30). Выигрыш «бланкос» в овертайме идет за 9.75, в серии пенальти — 22.0.

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз и анализ финала Кубка Испании 6 мая 2023 года

Кажется, для всех очевидно, что в последние недели «Реал» не слишком старался в чемпионате Испании. На каком-то этапе отставание от «Барселоны» составляло примерно 10 очков, и тогда команда Анчелотти еще могла рассчитывать на камбэк. Однако поражение от «Жироны» окончательно оборвало все шансы (2:4). После этого мадридцы провели не лучший матч с «Альмерией» (4:2), а в середине недели проиграли абсолютно ненужную встречу с «Сосьедадом» (0:2).

Выезд с Сан-Себастьян стоял в графике перед финалом Кубка Испании и первым полуфинальным матчем против «Манчестер Сити». Очевидно, «бланкос» сделали выбор в пользу последних двух, потому что Карим Бензема получил отдых, а Модричу и Алабе дали больше времени на восстановление от повреждений. Не сыграли и Винисиус с Камавинга, но по иной причине — оба нахватали карточек. Нет сомнений, что все они появятся на поле в Севилье.

Для «Реала» финал Кубка — редкое и важное событие. В последний раз мадридцы брали трофей девять лет назад в противостоянии с «Барселоной». Грядущий успех станет для них юбилейным — двадцатым — в этом турнире. А еще он может быть единственным в сезоне, так как пройти Холанна с де Брейне в Лиге чемпионов будет крайне непросто.

Соперник для решающего матча Анчелотти и компании достался очень подходящий — «Осасуна» не знает побед в противостоянии с «Реалом» на протяжении 18 встреч (13 поражений и пять ничьих). Причем если мадридцы побеждают, то обязательно с запасом — все 13 последних выигрышей были в два и более мяча.

Предыдущая встреча команд состоялась в феврале этого года и завершилась со счетом 2:0. С тех пор «Осасуна» провела 13 матчей, но, будучи середняком ла лиги, выиграла только малую часть из них — пять. Две последние игры с «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» завершились для красных неудачами — 0:2 и 0:1 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Реал» Мадрид — «Осасуна»

Безусловно, даже несмотря на скорую встречу с «Сити», «Реал» не станет экономить силы в предстоящем финале. Анчелотти выставит всех здоровых и доступных лидеров, чтобы как можно скорее и увереннее разобраться с соперником.

Главное, что в матче примут участие лидеры атаки — Бензема и Винисиус, кстати, получили несколько дней для полного восстановления, чтобы пополнить багаж голов. У бразильца 22+20 в 49 встречах во всех турнирах этого сезона, у француза — 29+6 в 37.

Учитывая, как складывались предыдущие игры между командами, можно смело предположить, что мотивированные «бланкос» не оставят сопернику шансов дожить хотя бы до дополнительного времени.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.97.

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