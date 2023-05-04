Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Реал» отказался от борьбы в чемпионате ради Кубка и ЛЧ. Теперь Бензема и Винисиус настроены растерзать «Осасуну»

Прогноз и ставка на финал Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна» 6 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бензема и Себальос.
Фото Global Look Press
Француз и бразилец пропустили матч против «Реала Сосьедад».

6 мая мадридский «Реал» может стать 20-кратным победителем Кубка Испании. В решающем матче розыгрыша-2022/23 соперником команды Карло Анчелотти станет не привычные «Барселона» или «Атлетико», а скромная «Осасуна». Встреча команд состоится в 23.00 по московскому времени в Севилье на арене «Эстадио де-ла-Картуха». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3».

Испания. Кубок. Финал
06 мая, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Реал
Осасуна

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Испании «Реал» Мадрид — «Осасуна» 6 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Реал» не испытает проблем в финале. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность такого результата — примерно 74%. Ничья доступна за 5.41 (18%), успех «Осасуны» — за 8.50 (8%).

Считаете, что памплонцы доползут до дополнительного времени? Вариант Х2 оценен в 3.31.

Также можете подстраховать номинальных гостей с форой (+1.5) гола за 1.88. Правда, учитывайте, что три из пяти предыдущих матчей мадридцы выиграли у «Осасуны» с разницей в два мяча. Ф1(-1.5) идет за 1.97.

Приятный коэффициент 1.64 на ТБ 2.5, а на ТМ 2.5 — 2.33.

«Реал» пять раз участвовал в финале Кубка Испании в XXI веке и в четырех случаях обменялся с соперниками голами. Вариант «обе забьют» предложен за 1.97, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Джованни Ди&nbsp;Лоренцо (&laquo;Наполи&raquo;). «Удинезе» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 4 мая 2023 года

Принесет ли Бензема очередной трофей своему клубу? На его гол в финале котировка — 1.57, на точный удар Винисиуса — 2.25.

Эксперты уверены, что «Реал» победит в основное время (1.30). Выигрыш «бланкос» в овертайме идет за 9.75, в серии пенальти — 22.0.

«Реал» Мадрид — «Осасуна»: прогноз и анализ финала Кубка Испании 6 мая 2023 года

Кажется, для всех очевидно, что в последние недели «Реал» не слишком старался в чемпионате Испании. На каком-то этапе отставание от «Барселоны» составляло примерно 10 очков, и тогда команда Анчелотти еще могла рассчитывать на камбэк. Однако поражение от «Жироны» окончательно оборвало все шансы (2:4). После этого мадридцы провели не лучший матч с «Альмерией» (4:2), а в середине недели проиграли абсолютно ненужную встречу с «Сосьедадом» (0:2).

Выезд с Сан-Себастьян стоял в графике перед финалом Кубка Испании и первым полуфинальным матчем против «Манчестер Сити». Очевидно, «бланкос» сделали выбор в пользу последних двух, потому что Карим Бензема получил отдых, а Модричу и Алабе дали больше времени на восстановление от повреждений. Не сыграли и Винисиус с Камавинга, но по иной причине — оба нахватали карточек. Нет сомнений, что все они появятся на поле в Севилье.

Николай Комличенко (&laquo;Ростов&raquo;). «Ростов» — «Факел»: Комличенко потушит надежду Евсеева на выход из зоны стыковых матчей

Для «Реала» финал Кубка — редкое и важное событие. В последний раз мадридцы брали трофей девять лет назад в противостоянии с «Барселоной». Грядущий успех станет для них юбилейным — двадцатым — в этом турнире. А еще он может быть единственным в сезоне, так как пройти Холанна с де Брейне в Лиге чемпионов будет крайне непросто.

Соперник для решающего матча Анчелотти и компании достался очень подходящий — «Осасуна» не знает побед в противостоянии с «Реалом» на протяжении 18 встреч (13 поражений и пять ничьих). Причем если мадридцы побеждают, то обязательно с запасом — все 13 последних выигрышей были в два и более мяча.

Предыдущая встреча команд состоялась в феврале этого года и завершилась со счетом 2:0. С тех пор «Осасуна» провела 13 матчей, но, будучи середняком ла лиги, выиграла только малую часть из них — пять. Две последние игры с «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» завершились для красных неудачами — 0:2 и 0:1 соответственно.

Виктор Линделеф и&nbsp;Алексис Макаллистер (&laquo;Брайтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: Гросс и Макаллистер помешают Тен Хагу побороться за топ-3 АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Реал» Мадрид — «Осасуна»

Безусловно, даже несмотря на скорую встречу с «Сити», «Реал» не станет экономить силы в предстоящем финале. Анчелотти выставит всех здоровых и доступных лидеров, чтобы как можно скорее и увереннее разобраться с соперником.

Главное, что в матче примут участие лидеры атаки — Бензема и Винисиус, кстати, получили несколько дней для полного восстановления, чтобы пополнить багаж голов. У бразильца 22+20 в 49 встречах во всех турнирах этого сезона, у француза — 29+6 в 37.

Учитывая, как складывались предыдущие игры между командами, можно смело предположить, что мотивированные «бланкос» не оставят сопернику шансов дожить хотя бы до дополнительного времени.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.97.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Осасуна
ФК Реал
1
1
Читайте также
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Факел»: Комличенко потушит надежду Евсеева на выход из зоны стыковых матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости